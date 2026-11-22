1 of 4 साइट्रिक एसिड क्यों जरूरी है? - फोटो : Amarujala.com/AI







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शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें रोजाना ऐसे खान-पान की जरूरत होती है जिससे शरीर के लिए जरूरी आवश्यक पोषक तत्वों की आसानी से पूर्ति हो सके। शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए हमें रोजाना भोजन से प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, हमारे रोजाना के आहार में ऐसी चीजें भी जरूर होनी चाहिए जिससे शरीर को साइट्रिक एसिड भी मिलता रहे। साइट्रिक एसिड शरीर में ऊर्जा बनाने, पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करने जैसे कई जरूरी कामों में मदद करता है। यह प्राकृतिक रूप से कई फलों में पाया जाता है। नींबू, संतरा जैसे खट्टे फलों में इसकी मात्रा अच्छी होती है।



साइट्रिक एसिड शरीर के मेटाबॉलिज्म और कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया में भी मदद करता है। ऐसे में सही खानपान के जरिए इन पोषक तत्वों को प्राप्त करना जरूरी है।

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2 of 4 साइट्रिक एसिड वाले फल - फोटो : Freepik.com

साइट्रिक एसिड के क्या काम हैं?



साइट्रिक एसिड शरीर में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया से जुड़ा एक महत्वपूर्ण यौगिक है। जब हम भोजन करते हैं, तो शरीर कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को अलग-अलग प्रक्रियाओं के जरिए ऊर्जा में बदलता है। इसी दौरान क्रेब्स साइकल या साइट्रिक एसिड साइकल काम करती है। यह प्रक्रिया कोशिकाओं को ऊर्जा उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाती है।

साइट्रिक एसिड प्राकृतिक रूप से कई खाद्य पदार्थों में मिलता है। आहार से साइट्रिक एसिड की कमी होना सामान्य तौर पर दुर्लभ है।

शरीर में ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया प्रभावित होने पर थकान और मांसपेशियों में कमजोरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

3 of 4 डाइट में शामिल करें खट्टे फल - फोटो : Freepil.com

किन चीजों से मिलता है साइट्रिक एसिड?



साइट्रिक एसिड मुख्य रूप से खट्टे फलों में पाया जाता है। आहार में कुछ चीजों को शामिल करके इसकी आसानी से पूर्ति की जा सकती है।

नींबू साइट्रिक एसिड का अच्छा सबसे अच्छा स्रोत है। इसे पानी या सलाद में मिलाकर सेवन कर सकते हैं।

संतरा में साइट्रिक एसिड के साथ विटामिन सी भी पाया जाता है।

अंगूर, आंवला और टमाटर से भी साइट्रिक एसिड मिलता है।

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4 of 4 खट्टे फलों का संयमित मात्रा में करें सेवन - फोटो : Freepik.com