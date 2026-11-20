Tulsi Vivah Wishes 2026: हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह का पावन पर्व मनाया जाता है। साल 2026 में तुलसी विवाह 21 नवंबर, शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन घरों और मंदिरों में माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ पूरे विधि-विधान से कराया जाता है।





मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने और इस दिन पूजा-अर्चना करने से घर में सुख-समृद्धि, खुशहाली और वैवाहिक जीवन में सुख बना रहता है। यह पर्व भगवान विष्णु के चार महीने की योगनिद्रा से जागने के बाद विवाह जैसे मांगलिक कार्यों की शुरुआत का भी प्रतीक है। तुलसी विवाह के शुभ अवसर पर लोग अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों को शुभकामना संदेश भेजकर उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं।



ऐसे में अगर आप भी अपने प्रियजनों को तुलसी विवाह की बधाई देना चाहते हैं, तो यहां जानिए तुलसी विवाह 2026 की शुभकामनाएं, इसका धार्मिक महत्व और खास बधाई संदेश, जिन्हें आप व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं।