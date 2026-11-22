डायबिटीज से लेकर हृदय रोग और ब्रेन से लेकर लिवर-किडनी की समस्याओं तक इन बढ़ती बीमारियों के लिए लाइफस्टाइल में गड़बड़ी को सबसे बड़ा कारण माना जाता रहा है। हम जिस तरह से दिनभर की गतिविधियों करते हैं, बैठते-चलते हैं इन सभी का हमारे शरीर पर सीधा असर होता है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करने की सलाह देते हैं।
घंटों ऑफिस में बैठकर काम करना, मोबाइल चलाते रहना और शारीरिक गतिविधियों में कमी ने शरीर पर बुरा असर डाला है। लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहने से मांसपेशियों की सक्रियता कम होती है और इससे खून का संचार भी प्रभावित हो सकता है।
कई लोगों को कुर्सी पर बैठते समय एक पैर दूसरे के ऊपर रखने की आदत होती है। यह पोजिशन भले ही आरामदायक लगती हो, लेकिन लंबे समय तक इसी तरह बैठे रहना पैरों में दबाव, सुन्नपन और पोश्चर से जुड़ी समस्याओं को बढ़ा सकता है। क्या आप जानते हैं कि ये छोटी सी आदत आपकी सेहत के लिए कई बार बड़ी परेशानियों का कारण बन सकती है।
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ऑफिस में गलत तरीके से बैठने की आदत
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पैरों को क्रॉस करके बैठने से क्या होता है?
स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, एक पैर पर दूसरा पैर रखकर बैठने की आदत भले ही आपको बहुत सामान्य सी लगती है पर असल में इससे कई तरह के खतरे हो सकते हैं। पैरों को क्रॉस करके बैठने से घुटनों और पैरों की नसों पर दबाव पड़ सकता है। लंबे समय तक एक ही पोजिशन में रहने से रक्त प्रवाह धीमा हो सकता है, जिसके कारण पैरों में झनझनाहट, सुन्नपन या भारीपन महसूस हो सकता है। लगातार बैठे रहने और शारीरिक गतिविधियां कम होने के कारण रक्त के थक्के बनने का जोखिम भी बढ़ता है।
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पैर में दर्द के कारण
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डीप वेन थ्रोम्बोसिस का खतरा
लंबे समय तक बैठे रहने से पैरों की गहरी नसों में रक्त का थक्का बनने की आशंका बढ़ सकती है। इस समस्या को डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। यदि थक्का टूटकर फेफड़ों तक पहुंच जाए, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसी गंभीर स्थिति हो सकती है। लंबे समय तक बैठे रहना इसका प्रमुख जोखिम कारक है।
- कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि पैरों को क्रॉस करके बैठने पर ब्लड प्रेशर की रीडिंग अस्थायी रूप से बढ़ सकती है। इसलिए बीपी मापते समय दोनों पैर जमीन पर सीधे रखने की सलाह दी जाती है।
- एक ही तरफ पैर चढ़ाकर बैठने से शरीर का संतुलन भी बिगड़ जाता है। इससे कमर, पीठ और कूल्हों पर असमान दबाव पड़ता है। लंबे समय तक गलत पोश्चर में रहने से दर्द और मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या हो सकती है।
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ऑफिस में गलत तरीके से बैठने की आदत
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इन समस्याओं से बचाव के लिए क्या करें?
डीप वेन थ्रोम्बोसिस और शरीर के पोश्चर में होने वाली गड़बड़ी से बचने और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे जरूरी है कि आप लंबे समय तक लगातार बैठने से बचें। हर 30-40 मिनट में उठकर कुछ देर चलें, पैरों को स्ट्रेच करें और बैठते समय दोनों पैर जमीन पर रखें। नियमित व्यायाम और सही पोश्चर अपनाना भी जरूरी है। कुर्सी पर बैठते समय पैरों को जमीन पर एकदम सीधा रखें, चाहें तो सपोर्ट के लिए पैरों के नीचे छोटा मेज रख सकते हैं।
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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
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