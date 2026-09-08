विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस: अगर कोई व्यक्ति कहे “मैं जीना नहीं चाहता” तो परिवार को क्या करना चाहिए?

1 of 7 किसी अपने के मन में आ रहे हैं आत्महत्या के विचार? ऐसे करें मदद - फोटो : AI

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World Suicide Prevention Day: अगर परिवार में कोई व्यक्ति बार-बार यह कह रहा है कि “मैं जीना नहीं चाहता” या “अब जीने का कोई मतलब नहीं है”, तो उसकी बात को सिर्फ गुस्सा, तनाव या भावनात्मक कमजोरी समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसी बातें इस बात का संकेत हो सकती हैं कि व्यक्ति किसी गंभीर भावनात्मक संकट से गुजर रहा है और उसे तत्काल सहारे की जरूरत है। ऐसे समय में परिवार का रवैया बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है।



विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के मौके पर हम आपको बताएंगे कि ऐसी स्थिति में परिवार या दोस्तों को सबसे पहले क्या करना चाहिए। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है। जिसका उद्देश्य भी आत्महत्या की रोकथाम को लेकर जागरूकता बढ़ाना और जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाना है।



अगर परिवार में कोई व्यक्ति बार-बार यह कह रहा है कि “मैं जीना नहीं चाहता” या “अब जीने का कोई मतलब नहीं है”, तो उसकी बात को सिर्फ गुस्सा, तनाव या भावनात्मक कमजोरी समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसी बातें इस बात का संकेत हो सकती हैं कि व्यक्ति किसी गंभीर भावनात्मक संकट से गुजर रहा है और उसे तत्काल सहारे की जरूरत है। ऐसे समय में परिवार का रवैया बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है।

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“मैं जीना नहीं चाहता” कहने पर सबसे पहले क्या करें?



ऐसी बात सुनते ही व्यक्ति को अकेला छोड़ने के बजाय उसके साथ रहें। शांत स्वर में पूछें कि वह कैसा महसूस कर रहा है और क्या उसे खुद को नुकसान पहुंचाने का विचार आ रहा है। सीधे सवाल पूछना व्यक्ति के मन में आत्महत्या का विचार पैदा नहीं करता। इसके बजाय इससे यह समझने में मदद मिल सकती है कि वह कितने गंभीर संकट में है।





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उसकी बात ध्यान से सुनें



ऐसे समय में व्यक्ति को तुरंत सलाह देने या उसकी समस्या का समाधान बताने की कोशिश न करें। पहले उसकी बात सुनें और उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। आप कह सकते हैं, “मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए यहां हूं” या “तुम अकेले नहीं हो, हम मिलकर मदद लेंगे।”





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उसकी भावनाओं को नजरअंदाज न करें



“सब ठीक हो जाएगा”, “तुम्हारे पास तो सब कुछ है” या “इतना मत सोचो” जैसे वाक्य व्यक्ति को अपनी परेशानी और अकेलेपन के बारे में और ज्यादा महसूस करा सकते हैं। उसकी परेशानी को गंभीरता से लें और बिना जज किए बातचीत करें।





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