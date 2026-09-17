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ध्यान दें: सुबह पैर के पंजे में क्यों होता है तेज दर्द? जानें कारण और इलाज

Thu, 17 Sep 2026 05:09 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Thu, 17 Sep 2026 05:09 PM IST
सार

Foot Pain Causes and Treatment: अगर आप उन लोगों में से हैं, जिनके पैर के पंजे में अक्सर असहनीय दर्द रहता है तो ये खबर अवश्य पढ़ें। यहां हम आपको इसके कारण बताएंगे। 

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causes of foot pain in hindi pair ke talve mein dard kyon hota hai
सुबह पैर के पंजे में क्यों होता है तेज दर्द? - फोटो : AI
Foot Pain Causes and Treatment: क्या सुबह उठते ही जमीन पर पैर रखते ही पंजे में तेज दर्द होता है? या दिन भर चलने के बाद शाम को पैरों में असहनीय जलन और दर्द महसूस होता है? अगर हां, तो इसे थकान समझकर इग्नोर करने की गलती न करें। पंजे में दर्द के पीछे कई वजहें हो सकती हैं, जो गलत जूते-चप्पल पहनने से लेकर शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने तक से जुड़ी हैं। समय पर कारण पता चल जाए तो इलाज आसान हो जाता है। आइए जानते हैं पंजे में दर्द क्यों होता है और इससे कैसे राहत पाएं।

 
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सुबह पैर के पंजे में क्यों होता है तेज दर्द? - फोटो : AI
1. प्लांटर फेशियाइटिस 

पैर के तलवे में एक मोटी टिश्यू होती है जो एड़ी को पंजे से जोड़ती है। ज्यादा चलने, दौड़ने या गलत जूते से इसमें सूजन आ जाती है। सुबह उठते ही पहला कदम रखते ही तेज दर्द होता है, थोड़ा चलने पर दर्द कम लगने लगता है।

2. गलत फुटवियर 

टाइट, नुकीले, हाई हील्स या बिल्कुल फ्लैट सोल की चप्पल से पंजे पर गलत प्रेशर पड़ता है। इससे हड्डियों और नसों में खिंचाव आता है और शाम तक दर्द, छाले या सूजन हो जाती है।

 
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सुबह पैर के पंजे में क्यों होता है तेज दर्द? - फोटो : AI
3. यूरिक एसिड बढ़ना 

खानपान गड़बड़ होने पर खून में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यह छोटे क्रिस्टल बनकर अंगूठे और पंजे के जोड़ में जमा हो जाता है। इसमें रात में अचानक तेज दर्द, लालिमा और जलन होती है।

4. विटामिन D और B12 की कमी 

इन विटामिन की कमी से हड्डियां कमजोर होती हैं और नसें ठीक से काम नहीं करतीं। पैरों में झनझनाहट, सुई चुभने जैसा एहसास, जलन और थकान बनी रहती है।

 
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सुबह पैर के पंजे में क्यों होता है तेज दर्द? - फोटो : AI
5. लंबे समय तक खड़े रहना या मोटापा 

ज्यादा वजन होने या दिनभर खड़े रहकर काम करने से पूरे शरीर का लोड पंजों पर आता है। इससे मसल्स थक जाती हैं और तलवों में दर्द और भारीपन लगता है।

6. नसों से जुड़ी समस्या / डायबिटीज 

डायबिटीज में शुगर ज्यादा रहने से पैरों की नसें डैमेज होने लगती हैं, इसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। इसमें जलन, सुन्न होना और रात में दर्द बढ़ना आम है।

 
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सुबह पैर के पंजे में क्यों होता है तेज दर्द? - फोटो : AI
कब डॉक्टर को दिखाएं?

अगर दर्द 1 हफ्ते से ज्यादा रहे, सूजन, बुखार या चलने में दिक्कत हो तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से मिलें।

घरेलू उपाय और बचाव:
  • गुनगुने पानी में सेंधा नमक डालकर सिकाई करें
  •  सही साइज के सॉफ्ट सोल वाले जूते पहनें
  •  वजन कंट्रोल रखें
  • विटामिन D की जांच कराएं 
  • ज्यादा देर तक नंगे पैर सख्त जमीन पर न चलें

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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।
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