ध्यान दें: सुबह पैर के पंजे में क्यों होता है तेज दर्द? जानें कारण और इलाज

1 of 5 सुबह पैर के पंजे में क्यों होता है तेज दर्द? - फोटो : AI







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Foot Pain Causes and Treatment: क्या सुबह उठते ही जमीन पर पैर रखते ही पंजे में तेज दर्द होता है? या दिन भर चलने के बाद शाम को पैरों में असहनीय जलन और दर्द महसूस होता है? अगर हां, तो इसे थकान समझकर इग्नोर करने की गलती न करें। पंजे में दर्द के पीछे कई वजहें हो सकती हैं, जो गलत जूते-चप्पल पहनने से लेकर शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने तक से जुड़ी हैं। समय पर कारण पता चल जाए तो इलाज आसान हो जाता है। आइए जानते हैं पंजे में दर्द क्यों होता है और इससे कैसे राहत पाएं।

क्या सुबह उठते ही जमीन पर पैर रखते ही पंजे में तेज दर्द होता है? या दिन भर चलने के बाद शाम को पैरों में असहनीय जलन और दर्द महसूस होता है? अगर हां, तो इसे थकान समझकर इग्नोर करने की गलती न करें। पंजे में दर्द के पीछे कई वजहें हो सकती हैं, जो गलत जूते-चप्पल पहनने से लेकर शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने तक से जुड़ी हैं। समय पर कारण पता चल जाए तो इलाज आसान हो जाता है। आइए जानते हैं पंजे में दर्द क्यों होता है और इससे कैसे राहत पाएं।

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1. प्लांटर फेशियाइटिस



पैर के तलवे में एक मोटी टिश्यू होती है जो एड़ी को पंजे से जोड़ती है। ज्यादा चलने, दौड़ने या गलत जूते से इसमें सूजन आ जाती है। सुबह उठते ही पहला कदम रखते ही तेज दर्द होता है, थोड़ा चलने पर दर्द कम लगने लगता है।



2. गलत फुटवियर



टाइट, नुकीले, हाई हील्स या बिल्कुल फ्लैट सोल की चप्पल से पंजे पर गलत प्रेशर पड़ता है। इससे हड्डियों और नसों में खिंचाव आता है और शाम तक दर्द, छाले या सूजन हो जाती है।





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3. यूरिक एसिड बढ़ना



खानपान गड़बड़ होने पर खून में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यह छोटे क्रिस्टल बनकर अंगूठे और पंजे के जोड़ में जमा हो जाता है। इसमें रात में अचानक तेज दर्द, लालिमा और जलन होती है।



4. विटामिन D और B12 की कमी



इन विटामिन की कमी से हड्डियां कमजोर होती हैं और नसें ठीक से काम नहीं करतीं। पैरों में झनझनाहट, सुई चुभने जैसा एहसास, जलन और थकान बनी रहती है।





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5. लंबे समय तक खड़े रहना या मोटापा



ज्यादा वजन होने या दिनभर खड़े रहकर काम करने से पूरे शरीर का लोड पंजों पर आता है। इससे मसल्स थक जाती हैं और तलवों में दर्द और भारीपन लगता है।



6. नसों से जुड़ी समस्या / डायबिटीज



डायबिटीज में शुगर ज्यादा रहने से पैरों की नसें डैमेज होने लगती हैं, इसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। इसमें जलन, सुन्न होना और रात में दर्द बढ़ना आम है।





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