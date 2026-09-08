वर्क फ्रॉम होम वालों के लिए हेल्थ टिप: घर से काम करने के बाद भी क्यों रहती है थकान? जानें इसकी बड़ी वजह

1 of 5 घर से काम करने के बाद भी क्यों रहती है थकान? - फोटो : AI

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Work From Home Fatigue: घर से काम करने पर अक्सर लगता है कि ऑफिस आने-जाने की भागदौड़ और ज्यादा शारीरिक गतिविधि से बचने के कारण शरीर कम थकेगा। लेकिन हकीकत में कई लोगों को वर्क फ्रॉम होम के दौरान दिन खत्म होने तक पहले से ज्यादा थकान महसूस होती है।



ऑफिस में जहां ब्रेक, लोगों से बातचीत और आने-जाने के दौरान थोड़ी-बहुत मूवमेंट होती रहती है, वहीं घर पर काम करते समय व्यक्ति घंटों कुर्सी पर बैठा रह सकता है। इसके अलावा घर और काम के बीच स्पष्ट सीमा न होने से दिमाग को काम से अलग होने में भी परेशानी हो सकती है।



ऐसे में Work From Home के दौरान थकान केवल शारीरिक गतिविधि से नहीं, बल्कि मानसिक और डिजिटल ओवरलोड से भी जुड़ी हो सकती है। आज हम इसी बारे में आपसे डिटेल में बात करेंगे, ताकि आपको भी ये सही से पता लग सके कि वर्क फ्रॉम होम पर रहने के बाद भी आप थके-थके क्यों रहते हैं।

घर से काम करने पर अक्सर लगता है कि ऑफिस आने-जाने की भागदौड़ और ज्यादा शारीरिक गतिविधि से बचने के कारण शरीर कम थकेगा। लेकिन हकीकत में कई लोगों को वर्क फ्रॉम होम के दौरान दिन खत्म होने तक पहले से ज्यादा थकान महसूस होती है।

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घर से काम करने पर ज्यादा थकान क्यों महसूस होती है?



1. लंबे समय तक बैठे रहना



वर्क फ्रॉम होम में ऑफिस तक पैदल जाना, सीढ़ियां चढ़ना या सहकर्मियों से मिलने के लिए चलना जैसी छोटी-छोटी गतिविधियां कम हो जाती हैं। इससे शरीर की कुल मूवमेंट घट सकती है। लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे रहने से शरीर में अकड़न और सुस्ती महसूस हो सकती है।



2. लगातार स्क्रीन देखने से आंखों और दिमाग पर असर



लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन के सामने लंबे समय तक रहने से आंखों में थकान, सिरदर्द और असहजता हो सकती है। लगातार डिजिटल काम करने से मानसिक थकान भी बढ़ सकती है।





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3. ऑनलाइन मीटिंग्स से बढ़ सकता है मानसिक दबाव



वर्क फ्रॉम होम में कई बार एक के बाद एक वीडियो मीटिंग्स होती रहती हैं। लगातार स्क्रीन पर खुद को देखने, दूसरों को ध्यान से सुनने और बातचीत में सक्रिय रहने की जरूरत मानसिक रूप से थका सकती है।



4. काम और घर के बीच सीमा खत्म होना



ऑफिस से घर लौटने का सफर व्यक्ति को काम से मानसिक रूप से अलग होने का समय देता है। घर से काम करने पर यह बदलाव नहीं हो पाता। कई लोग काम खत्म होने के बाद भी ईमेल, मैसेज या अगले दिन के काम के बारे में सोचते रहते हैं।





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5. ब्रेक लेना भूल जाते हैं



ऑफिस में चाय, लंच, सहकर्मियों से बातचीत या किसी दूसरे कमरे में जाने के कारण प्राकृतिक ब्रेक मिल जाते हैं। घर से काम करते समय लोग लगातार कई घंटे काम कर सकते हैं और ब्रेक लेना भूल जाते हैं।



6. प्राकृतिक रोशनी और ताजी हवा की कमी



अगर वर्कस्पेस ऐसी जगह है जहां पर्याप्त प्राकृतिक रोशनी या वेंटिलेशन नहीं है, तो दिनभर वहां बैठने से सुस्ती महसूस हो सकती है। काम के बीच कुछ समय बाहर निकलना और प्राकृतिक रोशनी लेना दिनचर्या के लिए बेहतर हो सकता है।





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