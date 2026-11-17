1 of 4 डायबिटीज में मुंह की समस्याएं - फोटो : Amarujala.com/AI







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डायबिटीज वैश्विक स्तर पर गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है, सभी उम्र के लोगों को इसका शिकार देखा जा रहा है। ब्लड शुगर अक्सर बढ़ा रहने से शरीर को समय के साथ कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। इससे आपको आंखों, किडनी, दिल और नसों पर असर हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका असर आपके मुंह और दांतों पर भी पड़ सकता है?



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, लंबे समय तक ब्लड शुगर का स्तर बढ़े रहने पर मसूड़ों में सूजन, मुंह सूखने और संक्रमण जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कई बार लोग मसूड़ों से खून आने या सांसों से बदबू को सामान्य समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि डायबिटीज के मरीजों में ये ओरल हेल्थ से जुड़ी परेशानी के संकेत हो सकते हैं।



अगर आप भी डायबिटीज का शिकार हैं तो इस तरह के लक्षणों को अनदेखा न करें। मुंह में बनी रहने वाली दिक्कतों के कारण को समझने के लिए समय रहते डॉक्टर की सलाह लें।

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2 of 4 दांतों की समस्याएं - फोटो : Amarujala.com/AI

डायबिटीज में दांतों की समस्याएं



डॉक्टर बताते हैं, मसूड़ों की गंभीर बीमारी ब्लड शुगर को कंट्रोल करना भी मुश्किल बना सकती है। इसलिए डायबिटीज के मरीजों के लिए सिर्फ खानपान और दवाओं का ध्यान रखना काफी नहीं है, आपको दांतों और मसूड़ों की देखभाल करना भी जरूरी है।



डायबिटीज में ब्लड शुगर बढ़ा रहने से मसूड़ों में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।

इसके कारण मसूड़ों के लाल होने, सूजन आने और ब्रश करते समय खून निकलने जैसी दिक्कतें हो सकती हैं।

इस तरह की दिक्कतों का समय पर इलाज न होने पर यह समस्या पीरियोडोंटाइटिस का कारण बन सकती है।

3 of 4 दांतों की समस्याएं - फोटो : Freepik.com

दांतों में कैविटी का खतरा

ब्लड शुगर का अक्सर बढ़ा रहना लार में भी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा सकता है। इससे मुंह में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को बढ़ने का मौका मिलता है। ये बैक्टीरिया एसिड बनाते हैं, जो दांतों की ऊपरी परत को नुकसान पहुंचाकर कैविटी पैदा कर सकते हैं।

मुंह में इंफेक्शन की दिक्कत

डायबिटीज और कुछ दवाओं के कारण लार कम बन पाती है। इससे मुंह सूखने, छाले पड़ने, दांतों में सड़न और फंगल इंफेक्शन यानी ओरल थ्रश का खतरा बढ़ जाता है। इसमें मुंह में सफेद धब्बे और दर्द हो सकता है।

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4 of 4 मुंह की स्वच्छता का रखें ध्यान - फोटो : freepik.com