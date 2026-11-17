1 of 4 लो बीपी की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI







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शरीर को स्वस्थ और फिट रखने के लिए सभी हिस्सों तक खून का संचार सही तरीके से होते रहना जरूरी है। इसके लिए हमारा हृदय लगातार धड़कता और सिकुड़ता रहता है, इससे हमारी धमनियों में रक्त पंप होता है और पूरे शरीर में सही तरीके से पहुंचता रहता है। ब्लड प्रेशर वह दबाव है जो बहते हुए खून द्वारा धमनियों की दीवारों पर पड़ता है। आपने हाई और लो ब्लड प्रेशर के बारे में सुना होगा।



अध्ययनों से पता चलता है कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना हृदय और ब्रेन से लेकर किडनी सहित कई अंगों के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला हो सकता है। इसी तरह से ब्लड प्रेशर लो होने को भी सेहत के लिए कई तरह की दिक्कतों का कारण माना जाता है।



लो और हाई बीपी की समस्या तो बहुत आम है, इसपर लगातार बात भी होती रहती है, पर क्या आपने कभी पोस्टुरल हाइपोटेंशन के बारे में सुना है? भले ही आपने इस बारे में सुना न हो पर यकीन मानिए आपने कभी न कभी इसका एहसास जरूर किया होगा। आइए इस समस्या के बारे में जान लेते हैं।

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2 of 4 बीपी को कंट्रोल में रखना जरूरी - फोटो : Amarujala.com/AI

पोस्टुरल हाइपोटेंशन की समस्या को जानिए



क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि बिस्तर से उठते ही या बैठे रहने के बाद खड़े होते ही अचानक सिर घूमने लगे, आंखों के सामने अंधेरा छा जाए या ऐसा महसूस हो कि अभी बेहोश हो जाएंगे?



अक्सर लोग इसे कमजोरी, थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन कई बार इसकी वजह पोस्टुरल हाइपोटेंशन हो सकता है। पोस्टुरल हाइपोटेंशन को ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन भी कहते हैं।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, हर व्यक्ति को कभी न कभी ये समस्या होती ही है, आमतौर पर लोग इसपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वैसे तो ये समस्या और इसके लक्षण कुछ समय में अपने आप ही ठीक हो जाते हैं पर अगर आपको अक्सर चक्कर, धुंधला दिखाई देने या बेहोशी की दिक्कत हो रही है तो इसपर गंभीरता से ध्यान देना जरूरी है। इसके कारणों को समझना और समय रहते इलाज कराना बहुत जरूरी है। समय रहते इसकी वजह को पहचानना जरूरी है, क्योंकि बार-बार ऐसा होना गिरने और चोट लगने का खतरा बढ़ा सकता है।

3 of 4 ब्लड प्रेशर लो होने से क्या होता है? - फोटो : Freepik.com

आखिर अचानक क्यों लो हो जाता है ब्लड प्रेशर?



पोस्टुरल हाइपोटेंशन में खड़े होते ही अचानक ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। अमर उजाला से बातचीत में जनरल फिजिशियन डॉ आमिर हुसैन बताते हैं, जब हम खड़े होते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण शरीर का कुछ खून पैरों और पेट के निचले हिस्से की तरफ जमा होने लगता है।

सामान्य स्थिति में शरीर की नसें सिकुड़ती हैं और दिल की धड़कन में बदलाव होता है, जिससे ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है।

लेकिन जब शरीर यह संतुलन नहीं बना पाता तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। इसे पोस्टुरल हाइपोटेंशन कहते हैं।

खड़े होने के तीन मिनट के भीतर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 20 mmHg या डायस्टोलिक 10 mmHg या इससे ज्यादा कम हो जाना इस समस्या की पहचान है।

अगर आपको भी अक्सर ब्लड प्रेशर में इस तरह की दिक्कत हो रही है तो समय रहते डॉक्टर से मिलकर इसके कारणों को पता जरूर लगा लें। पोस्टुरल हाइपोटेंशन में खड़े होते ही अचानक ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। अमर उजाला से बातचीत में जनरल फिजिशियन डॉ आमिर हुसैन बताते हैं, जब हम खड़े होते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण शरीर का कुछ खून पैरों और पेट के निचले हिस्से की तरफ जमा होने लगता है।

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4 of 4 ब्लड प्रेशर की समस्या - फोटो : Freepik.com