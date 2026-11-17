1 of 4 सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग - फोटो : Amarujala.com/AI







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2 of 4 कैंसर का पता लगाने के लिए टेस्ट - फोटो : Adobe Stock Images

स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, पैप स्मीयर और एचपीवी टेस्ट को अक्सर लोग एक ही समझ लेते हैं।



एचपीवी टेस्ट शरीर में वायरस की मौजूदगी का पता लगाता है, जबकि पैप स्मीयर टेस्ट सर्विक्स की कोशिकाओं में हुए असामान्य बदलाव के बारे में बताता है। तो किस महिला को कौन-सी जांच करानी चाहिए और इन्हें टालना कितना नुकसानदेह हो सकता है? आइए समझते हैं।



पहले पैप स्मीयर टेस्ट के बारे में जानिए



पैप स्मीयर या पैप टेस्ट में सर्विक्स से कुछ कोशिकाओं का सैंपल लिया जाता है। सर्विक्स गर्भाशय का निचला हिस्सा होता है, जो योनि से जुड़ा रहता है। इस जांच में देखा जाता है कि कोशिकाओं में कोई असामान्य बदलाव तो नहीं हो रहा? ऐसे बदलाव आगे चलकर कैंसर से पहले की स्थिति यानी प्रीकैंसरस बदलाव का कारण बन सकते हैं। समय रहते इनकी पहचान हो जाए तो इलाज करके कैंसर बनने से रोका जा सकता है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, 21 से 65 वर्ष की आयु की सभी महिलाओं को नियमित रूप से पैप स्मीयर टेस्ट करवाना चाहिए।

इसके अलावा जिन लोगों को पहले से कैंसर की फैमिली हिस्ट्री रही है या सर्वाइकल कैंसर के दूसरे जोखिम रहे हैं उन्हें डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए।

3 of 4 सर्वाइकल कैंसर का खतरा - फोटो : Freepik.com

अब एचपीवी टेस्ट के बारे में जानिए



एचपीवी टेस्ट में सर्विक्स में हाई-रिस्क ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (एचपीवी) की मौजूदगी जांची जाती है। एचपीवी के कुछ प्रकार लंबे समय तक संक्रमण बनाए रखें तो सर्वाइकल कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं। यह वायरस मुख्य रूप से यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है और महिलाओं में सर्वाइकल के कैंसर का मुख्य कारण हो सकता है।

एचपीवी से बचाव को लेकर भी महिलाओं को समय रहते टीका लगवाने की सलाह दी जाती है। वैक्सीन वायरस को बढ़ने से रोकने और कैंसर बनने से रोकने में मदद करती है।

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4 of 4 सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग जरूरी - फोटो : Freepik.com