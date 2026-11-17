1 of 4 कैंसर और इसका खतरा - फोटो : Amarujala.com/AI







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वैश्विक स्तर पर जिन बीमारियों को स्वास्थ्य विशेषज्ञ सबसे बड़े खतरे के रूप में देखते हैं, कैंसर उनमें से एक है। हर साल कैंसर के न सिर्फ लाखों नए मामले सामने आते हैं, बल्कि ये बड़ी संख्या में लोगों की जान लेने वाली बीमारी भी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की कैंसर फैक्ट शीट के अनुसार, दुनियाभर में हर साल कैंसर के कारण लगभग 10 मिलियन (1 करोड़) मौतें होती हैं, यानी हर 6 में से लगभग 1 मौत के लिए इस बीमारी को जिम्मेदार माना जाता है।



कैंसरक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि शुरुआती दौर में अक्सर इसके लक्षण बहुत सामान्य हो सकते हैं। कई बार लोग शरीर में होने वाले छोटे बदलावों को थकान, उम्र बढ़ने, कमजोरी या सामान्य परेशानी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। यही लापरवाही कई बार बीमारी की पहचान में देरी कर सकती है।



हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अगर शुरुआत में ही लक्षणों की पहचान और इलाज हो जाए तो कैंसर को शरीर में फैलने और इसके कारण होने वाले जोखिमों को कम करने में मदद मिल सकती है।

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2 of 4 कैंसर का खतरा - फोटो : Adobe Stock

कैंसर और इसके जोखिम



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, कैंसर के मामलों में शरीर में लगातार होने वाले कुछ बदलावों पर बेहद गंभीरता से ध्यान देते रहना जरूरी है। बिना किसी स्पष्ट कारण वजन कम होना, शरीर में गांठ महसूस होना या लगातार खांसी रहना ऐसे संकेत हो सकते हैं जिनकी समय रहते जांच करानी चाहिए। वैसे तो इन लक्षणों का मतलब कैंसर की पुष्टि नहीं है इनके पीछे दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं। लेकिन लक्षण लंबे समय तक बने रहें या बढ़ें तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।



कहीं आप भी शरीर में पल रहे कैंसर को सामान्य समस्या समझकर अनदेखा तो नहीं कर रहे हैं?

3 of 4 आपका वजन तो नहीं हो रहा है कम - फोटो : Freepik.com

कहीं आपका वजन तो नहीं कम हो रहा है?

अगर खानपान या एक्सरसाइज में कोई बदलाव किए बिना लगातार वजन घट रहा है तो इसकी जांच जरूरी है। कुछ प्रकार के कैंसर शरीर के मेटाबॉलिज्म और भूख को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे तेजी से वेट लॉस हो सकता है। पेट और फेफड़े के कैंसर में अचानक वजन कम होना बहुत आम संकेत है।

शरीर में गांठ तो नहीं?

स्तन, गर्दन या शरीर के किसी अन्य हिस्से में नई गांठ महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेकर इसकी जांच करा लें। वैसे तो हर गांठ कैंसर नहीं होती, लेकिन गांठ का बढ़ना, सख्त होना या लंबे समय तक बने रहना शरीर के लिए अलार्मिंग हो सकता है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

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4 of 4 आवाज में बदलाव को न करें इग्नोर - फोटो : Adobe Stock