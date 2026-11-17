1 of 4 जलन वाली जगह पर टूथपेस्ट - फोटो : Amarujala.com/AI







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रसोई में खाना बनाते समय गर्म तेल के छींटे पड़ना, गर्म बर्तन छू लेना या किसी गर्म चीज से हाथ जल जाना आम बात है। इस तरह की छोटी-मोटी जलन में आमतौर पर हम सभी वर्षों से प्रचलित घरेलू उपायों को प्रयोग में लाते हैं। जली हुई जगह पर टूथपेस्ट लगाना सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लाया जाने वाला घरेलू उपाय है।



माना जाता है कि टूथपेस्ट लगाने से जलन कम हो जाती है और ठंडक मिलती है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा करना सुरक्षित है? क्या आप भी छोटी-मोटी जलन की स्थिति में टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं? अगर हां तो आइए जान लेते हैं कि ये तरीका वास्तव में कितना कारगर है?

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2 of 4 हाथों में जलन - फोटो : Freepik.com

जली हुई त्वचा पर टूथपेस्ट



स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, जली हुई त्वचा पर टूथपेस्ट लगाना सही नहीं है। इससे त्वचा में जलन और संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, टूथपेस्ट लगाने से घाव की सही स्थिति का आकलन करना भी मुश्किल हो सकता है। जलने पर सबसे जरूरी है कि बिना देर किए फस्ट एड लेना चाहिए, ताकि त्वचा को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।

जनरल फिजिशियन बताते हैं, टूथपेस्ट जलने के इलाज के लिए नहीं बनाया गया है। इसमें मौजूद फ्लेवर, मिंट और अन्य रासायनिक तत्व जली हुई त्वचा के लिए कई बार और मुश्किलें बढ़ा सकते हैं।

इससे जलन बढ़ सकती है और घाव की सफाई तथा डॉक्टर द्वारा जांच करना मुश्किल हो सकता है।

3 of 4 जल जाएं तो क्या करना चाहिए? - फोटो : Freepik.com

फिर जलने पर क्या करें?



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, अगर आप कभी हल्का-फुल्का जल जाते हैं तो सबसे पहले ठंडे बहते पानी का इस्तेमाल करें। जली हुई जगह को लगभग 20 मिनट तक सामान्य ठंडे बहते पानी के नीचे रखें। इससे त्वचा का तापमान कम होता है और जलने से होने वाला नुकसान को कम किया जा सकता है।

अगर उंगली जल गई है तो अंगूठी, घड़ी या तंग कपड़े हैं तो सबसे पहले उन्हें सावधानी से हटा दें।

त्वचा से चिपके कपड़ों को खींचकर न निकालें। इससे त्वचा को नुकसान हो सकता है।

ठंडा करने के बाद जली जगह को साफ, ढीली और न चिपकने वाली पट्टी से ढक सकते हैं।

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4 of 4 घाव की समस्या - फोटो : Adobe Stock