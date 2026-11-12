Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Health & Fitness ›   World Pneumonia Day: 5 Early Symptoms of Pneumonia You Should Never Ignore

विश्व निमोनिया दिवस 2026: क्या आपकी खांसी और बुखार निमोनिया का संकेत है? इन 5 लक्षणों को न करें नजरअंदाज

Thu, 12 Nov 2026 09:45 AM IST
श्रुति गौड़ हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्रुति गौड़ Updated Thu, 12 Nov 2026 09:45 AM IST
सार

World Pneumonia Day: इस लेख में जानें निमोनिया के 5 शुरुआती लक्षण क्या हैं और जानिए किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

 

विज्ञापन
World Pneumonia Day: 5 Early Symptoms of Pneumonia You Should Never Ignore
 निमोनिया से बचाव कैसे करें? - फोटो : AI
World Pneumonia Day: निमोनिया फेफड़ों से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है, जिसे शुरुआत में सामान्य सर्दी-जुकाम, खांसी या बुखार समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन समय पर पहचान और इलाज न मिलने पर यह बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है। 


बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में इसका खतरा अधिक रहता है। इसके लक्षण दिखाई देने पर इन्हें सामान्य मौसमी बीमारी समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं निमोनिया के शुरुआती 5 लक्षण, बचाव के तरीके और किन परिस्थितियों में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है।

 
Trending Videos
World Pneumonia Day: 5 Early Symptoms of Pneumonia You Should Never Ignore
निमोनिया से बचाव कैसे करें? - फोटो : Adobe Stock
निमोनिया क्या है और क्यों होता है?

निमोनिया फेफड़ों में होने वाला संक्रमण है। यह मुख्य रूप से बैक्टीरिया और वायरस के कारण होता है। कुछ मामलों में फंगस भी इसकी वजह बन सकता है।
इस बीमारी में फेफड़ों की छोटी-छोटी हवा की थैलियों (Alveoli) में तरल पदार्थ या मवाद भर जाता है। इससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने में परेशानी हो सकती है। निमोनिया एक या दोनों फेफड़ों को प्रभावित कर सकता है। इसकी गंभीरता व्यक्ति की उम्र, इम्यूनिटी और संक्रमण के प्रकार पर निर्भर करती है।

 
World Pneumonia Day: 5 Early Symptoms of Pneumonia You Should Never Ignore
निमोनिया से बचाव कैसे करें? - फोटो : Adobe Stock
 निमोनिया के शुरुआती 5 लक्षण

1. लगातार खांसी होना

निमोनिया में लगातार खांसी हो सकती है। कुछ लोगों को सूखी खांसी आती है, जबकि कुछ के बलगम में पीला, हरा या कभी-कभी खून भी दिखाई दे सकता है।

2. तेज बुखार और ठंड लगना

अचानक तेज बुखार आना, शरीर में कंपकंपी महसूस होना और पसीना आना निमोनिया के आम लक्षण हैं।

3. सांस लेने में परेशानी

थोड़ा चलने या सामान्य काम करने पर सांस फूलना, तेजी से सांस लेना या सांस लेने में तकलीफ होना गंभीर संकेत हो सकते हैं।

4. सीने में दर्द होना

गहरी सांस लेने या खांसने के दौरान सीने में दर्द या चुभन महसूस हो सकती है। ऐसा फेफड़ों के आसपास सूजन के कारण हो सकता है।

5. कमजोरी और अत्यधिक थकान

निमोनिया में शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी, थकान, भूख कम लगना और सामान्य काम करने में परेशानी हो सकती है। बुजुर्गों में कभी-कभी भ्रम या अचानक व्यवहार में बदलाव भी दिखाई देता है।
 
विज्ञापन
विज्ञापन
World Pneumonia Day: 5 Early Symptoms of Pneumonia You Should Never Ignore
निमोनिया से बचाव कैसे करें? - फोटो : FreePik

निमोनिया के इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज

कुछ संकेत ऐसे हैं, जिनमें तुरंत मेडिकल सहायता लेनी चाहिए:
  • सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी होना।
  • होंठ, जीभ या नाखून नीले पड़ना।
  • खांसी के साथ खून आना।
  • अचानक भ्रम की स्थिति या बेहोशी होना।
  •  बच्चे का दूध न पीना या सांस लेते समय पसलियों के नीचे छाती का अंदर धंसना।
  •  बच्चा बहुत सुस्त हो जाए या उसे जगाने में परेशानी हो।

 
विज्ञापन
World Pneumonia Day: 5 Early Symptoms of Pneumonia You Should Never Ignore
निमोनिया से बचाव कैसे करें? - फोटो : Freepik.com
किन लोगों को निमोनिया का खतरा ज्यादा होता है?

निम्न लोगों को निमोनिया होने और गंभीर संक्रमण का खतरा अपेक्षाकृत ज्यादा रहता है:
  •  5 साल से कम उम्र के बच्चे।
  • 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग।
  •  कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग।
  • डायबिटीज के मरीज।
  • अस्थमा और फेफड़ों की पुरानी बीमारी से पीड़ित लोग।
  • धूम्रपान करने वाले लोग।
  •  कुपोषण से पीड़ित व्यक्ति।

 
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed