विश्व निमोनिया दिवस 2026: क्या आपकी खांसी और बुखार निमोनिया का संकेत है? इन 5 लक्षणों को न करें नजरअंदाज

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World Pneumonia Day: निमोनिया फेफड़ों से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है, जिसे शुरुआत में सामान्य सर्दी-जुकाम, खांसी या बुखार समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन समय पर पहचान और इलाज न मिलने पर यह बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है।



बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में इसका खतरा अधिक रहता है। इसके लक्षण दिखाई देने पर इन्हें सामान्य मौसमी बीमारी समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं निमोनिया के शुरुआती 5 लक्षण, बचाव के तरीके और किन परिस्थितियों में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है।



निमोनिया फेफड़ों से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है, जिसे शुरुआत में सामान्य सर्दी-जुकाम, खांसी या बुखार समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन समय पर पहचान और इलाज न मिलने पर यह बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है।

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2 of 6 निमोनिया से बचाव कैसे करें? - फोटो : Adobe Stock

निमोनिया क्या है और क्यों होता है?



निमोनिया फेफड़ों में होने वाला संक्रमण है। यह मुख्य रूप से बैक्टीरिया और वायरस के कारण होता है। कुछ मामलों में फंगस भी इसकी वजह बन सकता है।

इस बीमारी में फेफड़ों की छोटी-छोटी हवा की थैलियों (Alveoli) में तरल पदार्थ या मवाद भर जाता है। इससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने में परेशानी हो सकती है। निमोनिया एक या दोनों फेफड़ों को प्रभावित कर सकता है। इसकी गंभीरता व्यक्ति की उम्र, इम्यूनिटी और संक्रमण के प्रकार पर निर्भर करती है।





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निमोनिया के शुरुआती 5 लक्षण



1. लगातार खांसी होना



निमोनिया में लगातार खांसी हो सकती है। कुछ लोगों को सूखी खांसी आती है, जबकि कुछ के बलगम में पीला, हरा या कभी-कभी खून भी दिखाई दे सकता है।



2. तेज बुखार और ठंड लगना



अचानक तेज बुखार आना, शरीर में कंपकंपी महसूस होना और पसीना आना निमोनिया के आम लक्षण हैं।



3. सांस लेने में परेशानी



थोड़ा चलने या सामान्य काम करने पर सांस फूलना, तेजी से सांस लेना या सांस लेने में तकलीफ होना गंभीर संकेत हो सकते हैं।



4. सीने में दर्द होना



गहरी सांस लेने या खांसने के दौरान सीने में दर्द या चुभन महसूस हो सकती है। ऐसा फेफड़ों के आसपास सूजन के कारण हो सकता है।



5. कमजोरी और अत्यधिक थकान



निमोनिया में शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी, थकान, भूख कम लगना और सामान्य काम करने में परेशानी हो सकती है। बुजुर्गों में कभी-कभी भ्रम या अचानक व्यवहार में बदलाव भी दिखाई देता है।



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निमोनिया के इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज



कुछ संकेत ऐसे हैं, जिनमें तुरंत मेडिकल सहायता लेनी चाहिए: सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी होना।

होंठ, जीभ या नाखून नीले पड़ना।

खांसी के साथ खून आना।

अचानक भ्रम की स्थिति या बेहोशी होना।

बच्चे का दूध न पीना या सांस लेते समय पसलियों के नीचे छाती का अंदर धंसना।

बच्चा बहुत सुस्त हो जाए या उसे जगाने में परेशानी हो।

कुछ संकेत ऐसे हैं, जिनमें तुरंत मेडिकल सहायता लेनी चाहिए:

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