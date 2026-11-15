छठ पूजा 2026: 36 घंटे के निर्जला व्रत का पारण करने के बाद क्या खाएं और क्या नहीं?

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Best Foods to Eat After 36 Hours of Fasting: छठ पूजा का महापर्व आस्था, भक्ति और कठिन तपस्या का प्रतीक है। इस दौरान व्रती महिलाएं और पुरुष करीब 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं और उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करते हैं।



इतने लंबे समय तक बिना पानी और भोजन के रहने के बाद शरीर को दोबारा सामान्य खानपान में लाना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि छठ पूजा का व्रत खोलने के बाद सबसे पहले क्या खाना चाहिए और किन चीजों से परहेज करना चाहिए?



दरअसल, पारण के समय खानपान में थोड़ी सी लापरवाही पेट से जुड़ी परेशानियां पैदा कर सकती है। इसलिए व्रत खोलते समय हल्का, सुपाच्य और पौष्टिक भोजन करना बेहतर माना जाता है। आइए जानते हैं कि छठ व्रत के पारण के बाद क्या खाना चाहिए, क्या नहीं और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।



छठ पूजा का महापर्व आस्था, भक्ति और कठिन तपस्या का प्रतीक है। इस दौरान व्रती महिलाएं और पुरुष करीब 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं और उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करते हैं।

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छठ पूजा का व्रत खोलने के बाद क्या खाएं?



1. सबसे पहले पानी पिएं



छठ पूजा का व्रत खोलने के बाद सबसे पहले धीरे-धीरे पानी पिएं। लंबे समय तक निर्जला व्रत रखने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इसलिए एक साथ बहुत सारा पानी पीने के बजाय थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पानी पीना बेहतर है। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से ओआरएस भी लिया जा सकता है।



2. नारियल पानी का सेवन करें



व्रत खोलने के बाद नारियल पानी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें पानी और पोटैशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो शरीर में तरल पदार्थों की पूर्ति करने में मदद करते हैं। हालांकि, डायबिटीज या किडनी की बीमारी वाले लोगों को अपनी स्थिति के अनुसार इसका सेवन करना चाहिए।





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3. हल्का और सुपाच्य भोजन खाएं



व्रत खोलने के बाद खिचड़ी, दलिया या हल्की सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। ये खाद्य पदार्थ आसानी से पच जाते हैं और शरीर को ऊर्जा भी देते हैं। शुरुआत में कम मात्रा में भोजन करें और शरीर की सहनशीलता के अनुसार धीरे-धीरे सामान्य डाइट पर लौटें।



4. फल और दही खाएं



केला, पपीता और सेब जैसे फल खाने से शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिल सकते हैं। इसके अलावा ताजा दही भी खा सकते हैं। हालांकि, अगर लंबे उपवास के बाद पेट संवेदनशील महसूस हो रहा है, तो थोड़ी मात्रा से शुरुआत करें।



5. हल्का सूप पिएं



व्रत खोलने के बाद सब्जियों का हल्का सूप भी अच्छा विकल्प है। इससे शरीर को तरल पदार्थ और कुछ जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। शुरुआत में ज्यादा मसालेदार सूप के बजाय घर पर बना हल्का सूप चुनें।



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छठ पूजा का व्रत खोलने के बाद क्या नहीं खाना चाहिए?



1. ज्यादा तला-भुना भोजन न खाएं



व्रत खोलते ही पूड़ी, पकौड़े, समोसे और ज्यादा तेल में बनी चीजें खाने से बचें। लंबे समय तक खाली पेट रहने के बाद भारी और तैलीय भोजन खाने से गैस, एसिडिटी और अपच की समस्या हो सकती है।



2. ज्यादा मसालेदार खाना न खाएं



पारण के तुरंत बाद बहुत ज्यादा मिर्च-मसाले वाला भोजन करने से पेट में जलन और एसिडिटी हो सकती है। इसलिए शुरुआत में हल्का और कम मसाले वाला खाना ही खाएं।





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