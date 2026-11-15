चल रहा है नवंबर का महीना, क्या अभी धूप लेना शुरू कर देना चाहिए

November Health Tips:
नवंबर का महीना चल रहा है और धीरे-धीरे ठंड बढ़ने लगी है। सुबह और शाम की ठंड के बीच अब लोग गुनगुनी धूप का आनंद लेने लगे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवंबर से ही रोजाना कुछ समय धूप में बैठना आपकी सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है?
दरअसल, सर्दियों में ठंड के कारण लोग घरों में ज्यादा समय बिताते हैं और शरीर को पर्याप्त धूप नहीं मिल पाती। इससे विटामिन D की कमी का खतरा बढ़ सकता है। विटामिन D हड्डियों, मांसपेशियों और इम्युनिटी के लिए जरूरी होता है।
ऐसे में सवाल है कि क्या नवंबर में ही धूप लेना शुरू कर देना चाहिए? सुबह की धूप बेहतर है या दोपहर की? आइए जानते हैं नवंबर से धूप लेने का सही समय, कितनी देर बैठना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
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नवंबर में धूप सेंकने के फायदे
- फोटो : Adobe Stock
नवंबर से ही क्यों शुरू कर देनी चाहिए धूप लेना?
नवंबर के महीने में मौसम बदलने लगता है। तापमान गिरने के साथ लोग सुबह-शाम घरों में रहना पसंद करते हैं। ऐसे में शरीर को मिलने वाली प्राकृतिक धूप कम हो सकती है।
नवंबर से ही नियमित रूप से सुरक्षित तरीके से धूप लेना अच्छी आदत है। इसके कुछ फायदे हैं:
- शरीर को विटामिन D बनाने में मदद मिलती है
- हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में सहायता मिलती है
- मांसपेशियों के सामान्य कामकाज में मदद मिलती है
- शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के सामान्य कामकाज को सपोर्ट मिलता है
- ठंड के मौसम में बाहर समय बिताने और शारीरिक गतिविधि बनाए रखने में मदद मिलती है
नवंबर में धूप लेने का सही समय क्या है?
अगर आप नवंबर से धूप लेना शुरू कर रहे हैं, तो दोपहर के आसपास का समय विटामिन D बनाने के लिहाज से ज्यादा प्रभावी हो सकता है। इसकी वजह UVB किरणें हैं, जो त्वचा में विटामिन D के निर्माण में मदद करती हैं।
- सुबह 7 से 9 बजे: इस समय की धूप हल्की और सुहावनी होती है। इससे ठंड से राहत मिल सकती है, लेकिन विटामिन D बनने के लिए UVB किरणें कम हो सकती हैं।
- सुबह 10 से दोपहर 1 बजे: इस दौरान UVB किरणें अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी हो सकती हैं। इसलिए विटामिन D के लिए यह समय बेहतर हो सकता है।
- दोपहर 1 बजे के बाद: धूप की तीव्रता और UVB का स्तर मौसम और स्थान के अनुसार बदलता रहता है।
नवंबर में कितनी देर धूप में बैठना चाहिए?
धूप में बैठने का कोई एक निश्चित समय सभी लोगों के लिए सही नहीं होता। यह आपकी त्वचा के रंग, उम्र, मौसम और शरीर के खुले हिस्से पर निर्भर करता है।
कुछ जरूरी बातें ध्यान रखें:
- शुरुआत में थोड़े समय के लिए धूप में बैठें
- हाथ और पैर जैसे शरीर के कुछ हिस्सों को धूप के संपर्क में आने दें
- त्वचा को लाल होने या जलने से बचाएं
- बहुत तेज धूप में लंबे समय तक न बैठें
नवंबर से धूप न लेने पर हो सकती है विटामिन D की कमी?
सर्दियों में धूप कम मिलने और घर के अंदर ज्यादा समय बिताने से कुछ लोगों में विटामिन D की कमी का जोखिम बढ़ सकता है। खासकर बुजुर्गों, घर से कम बाहर निकलने वाले लोगों और ऐसे लोगों में इसकी आशंका अधिक हो सकती है, जिन्हें पहले से विटामिन D की कमी है।
विटामिन D की कमी होने पर ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं:
- हर समय थकान और कमजोरी महसूस होना
- हड्डियों और कमर में दर्द रहना
- मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी
- मांसपेशियों में ऐंठन होना
- हड्डियों का कमजोर होना
हालांकि, इन लक्षणों के दूसरे कारण भी हो सकते हैं। विटामिन D की कमी की पुष्टि के लिए डॉक्टर 25-OH Vitamin D ब्लड टेस्ट की सलाह दे सकते हैं।
धूप के अलावा इन 5 चीजों से भी बढ़ाएं विटामिन D
नवंबर से धूप लेना शुरू करने के साथ अपनी डाइट पर भी ध्यान दें।
- अंडे की जर्दी: इसमें विटामिन D की कुछ मात्रा होती है।
- फैटी फिश: सैल्मन, सार्डिन और मैकेरल जैसी मछलियां विटामिन D का अच्छा स्रोत हैं।
- मशरूम: UV लाइट के संपर्क में आए मशरूम में विटामिन D मिल सकता है।
- फोर्टिफाइड दूध: विटामिन D मिलाकर तैयार किए गए दूध का सेवन कर सकते हैं।
- फोर्टिफाइड अनाज: कुछ ब्रेकफास्ट सीरियल्स में विटामिन D मिलाया जाता है।
नवंबर में धूप लेते समय इन बातों का रखें ध्यान
धूप लेने के लिए केवल सुबह जल्दी उठना जरूरी नहीं, UVB किरणों की उपलब्धता भी मायने रखती है।
- शीशे के पीछे बैठकर धूप लेने से त्वचा में पर्याप्त विटामिन D नहीं बनता।
- धूप में त्वचा को जलने से बचाएं।
- सनबर्न का खतरा होने पर सनस्क्रीन और अन्य धूप से बचाव के उपाय अपनाएं।
- बिना डॉक्टर की सलाह के विटामिन D की हाई डोज न लें।
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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
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