चल रहा है नवंबर का महीना, क्या अभी धूप लेना शुरू कर देना चाहिए





दरअसल, सर्दियों में ठंड के कारण लोग घरों में ज्यादा समय बिताते हैं और शरीर को पर्याप्त धूप नहीं मिल पाती। इससे विटामिन D की कमी का खतरा बढ़ सकता है। विटामिन D हड्डियों, मांसपेशियों और इम्युनिटी के लिए जरूरी होता है।



ऐसे में सवाल है कि क्या नवंबर में ही धूप लेना शुरू कर देना चाहिए? सुबह की धूप बेहतर है या दोपहर की? आइए जानते हैं नवंबर से धूप लेने का सही समय, कितनी देर बैठना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।





नवंबर का महीना चल रहा है और धीरे-धीरे ठंड बढ़ने लगी है। सुबह और शाम की ठंड के बीच अब लोग गुनगुनी धूप का आनंद लेने लगे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवंबर से ही रोजाना कुछ समय धूप में बैठना आपकी सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है?