छठ पूजा 2026: सुबह नदी या तालाब में अर्घ्य देने से पहले सेहत का रखें खास ख्याल, इन बातों को न करें नजरअंदाज

1 of 5 सुबह नदी या तालाब में अर्घ्य देने से पहले सेहत का रखें खास ख्याल - फोटो : AI







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Chhath Puja 2026 Health Tips: छठ पूजा के दौरान सुबह-सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए श्रद्धालु नदी, तालाब और घाटों पर पहुंचते हैं। इस दौरान कई व्रती निर्जला व्रत रखने के बाद ठंडे पानी में काफी देर तक खड़ी रहती हैं। हालांकि, आस्था के साथ सेहत का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है।



सुबह के समय ठंडा पानी, कम तापमान, खाली पेट और लंबे समय तक खड़े रहने से कुछ लोगों को चक्कर, कमजोरी, लो ब्लड शुगर और हाइपोथर्मिया जैसी परेशानियां हो सकती हैं। ऐसे में अर्घ्य देने से पहले कुछ जरूरी हेल्थ टिप्स अपनाना फायदेमंद हो सकता है।



आइए जानते हैं कि छठ पूजा के दौरान सुबह अर्घ्य देते समय किन स्वास्थ्य संबंधी बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।

छठ पूजा के दौरान सुबह-सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए श्रद्धालु नदी, तालाब और घाटों पर पहुंचते हैं। इस दौरान कई व्रती निर्जला व्रत रखने के बाद ठंडे पानी में काफी देर तक खड़ी रहती हैं। हालांकि, आस्था के साथ सेहत का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है।

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अर्घ्य देने से पहले इन 8 हेल्थ टिप्स का रखें ध्यान



1. ठंडे पानी में ज्यादा देर न रहें



सुबह के समय नदी या तालाब का पानी काफी ठंडा हो सकता है। लंबे समय तक ठंडे पानी में रहने से शरीर का तापमान कम हो सकता है। इससे कंपकंपी, सुन्नपन और हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ सकता है।



2. खाली पेट कमजोरी और चक्कर से बचें



निर्जला व्रत के दौरान लंबे समय तक बिना पानी और भोजन के रहने से कुछ लोगों को कमजोरी, चक्कर और थकान महसूस हो सकती है। अगर बेहोशी या अत्यधिक कमजोरी महसूस हो तो तुरंत सुरक्षित स्थान पर आएं और चिकित्सा सहायता लें।





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3. हार्ट और BP के मरीज बरतें सावधानी



हृदय रोग और हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोगों को ठंडे पानी में अचानक उतरने से बचना चाहिए। ठंड के कारण रक्त वाहिकाएं सिकुड़ सकती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है।



4. डायबिटीज के मरीज रखें खास ध्यान



डायबिटीज के मरीजों में लंबे समय तक भूखे रहने से ब्लड शुगर कम हो सकती है। खासकर इंसुलिन या कुछ शुगर कम करने वाली दवाएं लेने वालों को डॉक्टर की सलाह के बिना उपवास नहीं करना चाहिए।





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5. बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं रहें सतर्क



बुजुर्गों में ठंड सहने की क्षमता कम हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को लंबे समय तक निर्जला व्रत रखने और ठंडे पानी में खड़े रहने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।



6. हाइपोथर्मिया के लक्षण पहचानें



ठंडे पानी में अधिक देर रहने से शरीर का तापमान गिर सकता है। लगातार कंपकंपी, बोलने में परेशानी, भ्रम, सुस्ती और शरीर सुन्न पड़ना इसके संकेत हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में तुरंत गर्म और सुरक्षित स्थान पर जाएं।





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