सेहत की बात: ठंड आते ही घुटनों और उंगलियों में बढ़ने लगता है दर्द? जानिए इसके पीछे की वजह

1 of 4 जोड़ों में दर्द की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI







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क्या आपको भी सर्दियों की शुरुआत होते ही जोड़ों में दर्द और अकड़न की समस्या परेशान करने लगती है? अगर हां तो, ये जानना जरूरी है कि ये समस्या बहुत कॉमन है।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, अक्सर लोगों को सुबह सोकर उठने के बाद हाथ-पैरों, घुटनों और उंगलियों के जोड़ों में अकड़न महसूस होती है। कई बार बिस्तर से उठने, चलने-फिरने या कोई काम करने में भी परेशानी होने लगती है। हालांकि कुछ देर चलने-फिरने के बाद यह परेशानी कम होने लगती है।



पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सुबह के समय जोड़ों में दर्द और अकड़न ज्यादा क्यों होती है? क्या इसके पीछे सिर्फ ठंड जिम्मेदार है या कोई और वजह है? आइए इस बारे में विस्तार से समझते हैं।

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2 of 4 हड्डियों की कमजोरी का खतरा - फोटो : Freepik.com

ठंड के मौसम में जोड़ों की समस्याएं



स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक, ठंड के मौसम में शारीरिक गतिविधियां कम होने और लंबे समय तक एक ही स्थिति में रहने से जोड़ों की परेशानी बढ़ जाती है। जिन लोगों को पहले से आर्थराइटिस की समस्या है, उनके लिए ये मौसम और भी परेशानियां बढ़ाने वाला हो सकता है।

आर्थराइटिस में जोड़ों के आसपास सूजन और दर्द होती है। रात में सोते समय शरीर लंबे समय तक एक ही स्थिति में रहता है और जोड़ों की गतिविधियां कम हो जाती हैं।

ऐसे में प्रभावित जोड़ों के आसपास की मांसपेशियों और ऊतकों में जकड़न महसूस हो सकती है।

रूमेटाइड आर्थराइटिस में जोड़ों की अंदरूनी परत में सूजन के कारण सुबह अकड़न ज्यादा महसूस हो सकती है।

3 of 4 आर्थराइटिस की समस्याओं का खतरा - फोटो : Adobe Stock

सर्दियों में क्यों बढ़ जाती है परेशानी?



अब सवाल ये है कि जोड़ों-हड्डियों की परेशानी सर्दियों में क्यों बढ़ जाती है?



अमर उजाला से बातचीत में हड्डियों के विशेषज्ञ डॉ एस.पी सिंह बताते हैं, ठंड के कारण कुछ लोगों में जोड़ों का दर्द और अकड़न बढ़ सकती है। असल में सर्दियों में लोग शारीरिक गतिविधियां कम कर देते हैं, जिससे मांसपेशियों और जोड़ों में जकड़न बढ़ सकती है।



इसके अलावा ठंड बढ़ने के साथ हाथ-पैरों की रक्त वाहिकाएं सिकुड़ सकती हैं, जिससे विशेषकर उंगलियों में दर्द और असहजता महसूस हो सकती है। अगर जोड़ों में दर्द बना रहता है, साथ ही सूजन बढ़ रही है और जोड़ों में गर्माहट भी है तो इसे सामान्य ठंड का असर समझकर नजरअंदाज न करें। अचानक किसी एक जोड़ में तेज दर्द और सूजन होने पर भी तुरंत डॉक्टर से मिलकर इसकी जांच कराएं।

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4 of 4 हड्डियों की समस्याएं कैसे कम करें? - फोटो : Freepik.com