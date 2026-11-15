महिलाओं में बार-बार क्यों होता है यूरिन इंफेक्शन? जानें 7 बड़े कारण और बचाव के तरीके

1 of 5 महिलाओं में बार-बार क्यों होता है यूरिन इंफेक्शन? - फोटो : AI







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Women Health Tips: महिलाओं में यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (UTI) यानी पेशाब की नली में संक्रमण एक आम स्वास्थ्य समस्या है। महिलाओं को अपने जीवन में कई बार इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ महिलाओं में यह संक्रमण ठीक होने के बाद दोबारा होने लगता है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होती है।



UTI होने पर पेशाब करते समय जलन, बार-बार पेशाब आना, पेट के निचले हिस्से में दर्द और पेशाब में बदबू जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में जरूरी है कि UTI के कारणों को समझें और समय रहते इससे बचाव के सही तरीके अपनाएं।



महिलाओं में यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (UTI) यानी पेशाब की नली में संक्रमण एक आम स्वास्थ्य समस्या है। महिलाओं को अपने जीवन में कई बार इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ महिलाओं में यह संक्रमण ठीक होने के बाद दोबारा होने लगता है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होती है।

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2 of 5 महिलाओं में बार-बार UTI से बचाव के 8 तरीके - फोटो : Adobe Stock

महिलाओं में बार-बार UTI होने के 7 प्रमुख कारण



1. महिलाओं की यूरिनरी नली छोटी होना



महिलाओं में UTI होने का एक प्रमुख कारण उनकी यूरिनरी नली (Urethra) का छोटा होना है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की पेशाब की नली छोटी होती है और इसका रास्ता गुदा के करीब होता है। ऐसे में आंतों में मौजूद बैक्टीरिया आसानी से यूरिनरी नली के रास्ते ब्लैडर तक पहुंच सकते हैं और संक्रमण पैदा कर सकते हैं।



2. यौन संबंध बनाना



यौन संबंध बनाने के दौरान बैक्टीरिया यूरिनरी नली तक पहुंच सकते हैं। इससे कुछ महिलाओं में बार-बार UTI होने का खतरा बढ़ जाता है। खासकर जिन महिलाओं को पहले भी UTI हो चुका है, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यौन संबंध के बाद पेशाब करना और साफ-सफाई का ध्यान रखना मददगार हो सकता है।



3. पानी कम पीना



अगर आप दिनभर पर्याप्त पानी नहीं पीती हैं, तो पेशाब कम हो सकता है। इससे यूरिनरी ट्रैक्ट में मौजूद बैक्टीरिया बाहर निकलने में परेशानी हो सकती है। इसलिए शरीर को हाइड्रेट रखना और नियमित रूप से पेशाब करना जरूरी है।





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4. पेशाब को लंबे समय तक रोकना



कई महिलाएं काम या किसी दूसरी वजह से लंबे समय तक पेशाब रोककर रखती हैं। इसलिए पेशाब आने पर उसे ज्यादा देर तक रोकने से बचें और समय-समय पर ब्लैडर खाली करें।



5. मेनोपॉज के बाद हार्मोनल बदलाव



मेनोपॉज के बाद महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर कम होने लगता है। इससे योनि और यूरिनरी ट्रैक्ट के आसपास के ऊतकों में बदलाव आते हैं। योनि में सूखापन और अच्छे बैक्टीरिया के संतुलन में बदलाव होने से UTI का खतरा बढ़ सकता है।



6. डायबिटीज की समस्या



डायबिटीज से पीड़ित महिलाओं में UTI होने का खतरा अधिक हो सकता है। ब्लड शुगर नियंत्रित न रहने पर शरीर की संक्रमण से लड़ने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा कुछ मरीजों में ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं हो पाता, जिससे संक्रमण की आशंका बढ़ती है।



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बार-बार UTI होने पर दिखते हैं ये लक्षण

पेशाब करते समय जलन या दर्द होना

बार-बार पेशाब आने का एहसास होना

पेशाब करने के तुरंत बाद दोबारा पेशाब आने की इच्छा होना

पेशाब में तेज बदबू या धुंधलापन दिखाई देना

पेट के निचले हिस्से में दर्द या दबाव महसूस होना

पेशाब में खून आना

कुछ मामलों में बुखार, ठंड लगना और कमर या पीठ के एक तरफ दर्द होना

अगर बुखार, ठंड लगना, उल्टी या कमर के ऊपरी हिस्से में दर्द हो, तो किडनी तक संक्रमण पहुंचने की आशंका हो सकती है। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।



अगर बुखार, ठंड लगना, उल्टी या कमर के ऊपरी हिस्से में दर्द हो, तो किडनी तक संक्रमण पहुंचने की आशंका हो सकती है। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

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