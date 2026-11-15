हेल्थ अलर्ट: सर्दी और प्रदूषण का डबल अटैक विटामिन-डी की कमी का न बन जाए कारण? आप भी तो नहीं हो गए शिकार

1 of 4 सर्दियों में विटामिन-डी की कमी - फोटो : Amarujala.com/AI







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देशभर में सर्दियों के मौसम की शुरुआत हो गई है। ये मौसम भले ही ज्यादातर लोगों की पहली पसंद हो पर अपने साथ स्वास्थ्य से संबंधित कई तरह की चुनौतियां लेकर आता है। इस बीच दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों के साथ वायु प्रदूषण का भी असर देखा जा रहा है, जिसने लोगों के लिए मुश्किलें और भी बढ़ा दी हैं।



सर्दियों का मौसम आते ही हमारी दिनचर्या में कई बदलाव होने लगते हैं। ठंड से बचने के लिए लोग घरों में ज्यादा समय बिताते हैं और धूप में निकलना भी कम कर देते हैं। वायु प्रदूषण के कारण भी लोग घरों से कम बाहर निकल रहे हैं और स्मॉग की वजह से धूप भी कम हो गई है। इसका असर सिर्फ हमारी दिनचर्या पर ही नहीं, बल्कि शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की उपलब्धता पर भी पड़ सकता है।



विटामिन-डी ऐसा ही एक जरूरी पोषक तत्व है, जिसकी कमी का खतरा सर्दियों में बढ़ जाता है। इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि शरीर इसका निर्माण मुख्य रूप से सूरज की रोशनी की मदद से करता है। कहीं आप भी इस विटामिन की कमी का शिकार तो नहीं हो गए हैं?

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2 of 4 विटामिन-डी की कमी का खतरा - फोटो : Adobe Stock

विटामिन डी हड्डियों और मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के साथ शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट के संतुलन को बनाए रखने में भी मदद करता है। लंबे समय तक इसकी कमी बनी रहे तो हड्डियों में दर्द, मांसपेशियों में कमजोरी और दूसरी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि सर्दियों में इसकी कमी क्यों होती है और शरीर कैसे इसके संकेत देता है?



सर्दियों में क्यों बढ़ जाता है विटामिन डी की कमी का खतरा?



विटामिन डी का निर्माण त्वचा के सूरज की अल्ट्रावायलेट-बी किरणों के संपर्क में आने पर होता है। सर्दियों में धूप कम मिलने, लोगों के घरों में ज्यादा समय बिताने के साथ कई हिस्सों में प्रदूषण बढ़ने के कारण शरीर में इसका निर्माण प्रभावित हो सकता है।

शरीर को गर्म रखने के लिए हम ज्यादातर त्वचा ढककर रखते हैं, इससे त्वचा का सूर्य की रोशनी से संपर्क कम हो पाता है।

इसके अलावा भोजन में विटामिन-डी वाली चीजें पर्याप्त मात्रा में न होने से भी इसकी कमी हो सकती है।

3 of 4 आर्थराइटिस की समस्या - फोटो : Adobe Stock

कहीं आप भी तो नहीं हो गए हैं इसका शिकार?



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, आमतौर पर शुरुआती चरण में विटामिन-डी की कमी के लक्षण स्पष्ट दिखाई नहीं देते। हालांकि, इसकी कमी बढ़ने पर शरीर में कई तरह की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। इस विटामिन की कमी के कारण हड्डियों में दर्द के साथ पीठ, कमर या पैरों में परेशानी बढ़ जाती है।

आपको मांसपेशियों में कमजोरी और दर्द भी हो सकता है।

आप काम करते हुए जल्दी थकान महसूस कर सकते हैं।

सीढ़ियां चढ़ने, चलने या कुर्सी से उठने में मांसपेशियों की कमजोरी महसूस हो सकती है।

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4 of 4 विटामिन डी की पूर्ति - फोटो : Adobe Stock