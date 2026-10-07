विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस: मानसिक सेहत को बेहतर रखने के लिए अपनाएं ये 8 आसान आदतें

1 of 6 मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बनाने के 8 आसान तरीके - फोटो : AI







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World Mental Health Day: विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और तनाव, चिंता, अवसाद जैसी समस्याओं को लेकर खुलकर बात करने के लिए प्रोत्साहित करना है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में काम का दबाव, खराब नींद, सोशल मीडिया का अधिक इस्तेमाल और निजी जीवन की परेशानियां मानसिक सेहत पर असर डाल सकती हैं।



ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए रोजमर्रा की कुछ छोटी लेकिन प्रभावी आदतों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना बेहद जरूरी है। अगर आप भी अपने मन को स्वस्थ और तनावमुक्त रखना चाहते हैं, तो आज से ही इन आसान आदतों को अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं।

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और तनाव, चिंता, अवसाद जैसी समस्याओं को लेकर खुलकर बात करने के लिए प्रोत्साहित करना है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में काम का दबाव, खराब नींद, सोशल मीडिया का अधिक इस्तेमाल और निजी जीवन की परेशानियां मानसिक सेहत पर असर डाल सकती हैं।

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पूरी नींद लें



मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त नींद बेहद जरूरी है। कोशिश करें कि रोजाना एक निश्चित समय पर सोएं और जागें। देर रात तक मोबाइल चलाने की आदत कम करें, क्योंकि अच्छी नींद मूड, एकाग्रता और दिनभर की ऊर्जा को बेहतर बनाए रखने में मदद करती है।



रोज थोड़ा व्यायाम करें



शारीरिक गतिविधि को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। रोज 20-30 मिनट वॉक करना, योग करना, स्ट्रेचिंग या अपनी पसंद की एक्सरसाइज करना तनाव और मानसिक थकान को कम करने में मदद कर सकता है। शुरुआत हल्की एक्सरसाइज से की जा सकती है।





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सोशल मीडिया से ब्रेक लें



लगातार फोन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल दिमाग को थका सकता है। दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करने की आदत भी तनाव बढ़ा सकती है। इसलिए दिन में कुछ समय फोन और सोशल मीडिया से दूरी बनाकर खुद को डिजिटल ब्रेक दें।



अपनों से बात करें



अगर किसी बात को लेकर परेशान हैं तो उसे मन में दबाकर न रखें। परिवार के सदस्य, दोस्त या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से अपनी भावनाओं के बारे में बात करें। कई बार अपनी परेशानी किसी के साथ साझा करने से मन हल्का महसूस होता है।





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मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग करें



रोज कुछ मिनट ध्यान और गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज के लिए निकालें। शांत जगह पर बैठकर धीरे-धीरे सांस लेने और छोड़ने से खुद को रिलैक्स करने में मदद मिल सकती है। इसे सुबह या सोने से पहले अपनी दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है।



पौष्टिक खाना खाएं



मानसिक स्वास्थ्य के लिए खान-पान पर ध्यान देना भी जरूरी है। अपनी डाइट में फल, सब्जियां, साबुत अनाज, प्रोटीन और पर्याप्त पानी शामिल करें। बहुत ज्यादा जंक फूड और अनियमित खान-पान से बचने की कोशिश करें।





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