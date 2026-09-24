नाखून टूटने के कारण: बार-बार टूटते हैं नाखून तो सावधान! इन 5 कारणों पर दें ध्यान

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5 Reasons Why Your Nails Keep Breaking: अगर आपके नाखून बार-बार बीच से टूट जाते हैं, आसानी से फटते हैं या उनकी परतें निकलने लगती हैं, तो इसे सिर्फ कॉस्मेटिक समस्या समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कमजोर और भंगुर नाखून कई बार रोजमर्रा की आदतों, बार-बार पानी या केमिकल के संपर्क, नेल पॉलिश और रिमूवर के अधिक इस्तेमाल जैसी वजहों से भी हो सकते हैं।



कुछ मामलों में शरीर में पोषक तत्वों की कमी भी नाखूनों की सेहत को प्रभावित कर सकती है। हालांकि, केवल नाखून देखकर किसी पोषण की कमी का पक्का पता नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए दूसरे लक्षण और जरूरत पड़ने पर मेडिकल जांच जरूरी होती है।

अगर आपके नाखून लगातार टूट रहे हैं या उनके रंग, आकार और बनावट में भी बदलाव नजर आ रहा है, तो इसके पीछे की वजह समझना जरूरी है। आइए जानते हैं नाखून टूटने के संभावित कारण और किन पोषण संबंधी संकेतों पर ध्यान देना चाहिए।

अगर आपके नाखून बार-बार बीच से टूट जाते हैं, आसानी से फटते हैं या उनकी परतें निकलने लगती हैं, तो इसे सिर्फ कॉस्मेटिक समस्या समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कमजोर और भंगुर नाखून कई बार रोजमर्रा की आदतों, बार-बार पानी या केमिकल के संपर्क, नेल पॉलिश और रिमूवर के अधिक इस्तेमाल जैसी वजहों से भी हो सकते हैं।

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नाखून बार-बार टूटने के 5 संभावित कारण



1. आयरन की कमी



आयरन की कमी, खासकर आयरन-डिफिशिएंसी एनीमिया, कुछ लोगों में नाखूनों की कमजोरी और आकार में बदलाव से जुड़ी हो सकती है। इसके साथ थकान, कमजोरी या त्वचा का पीला पड़ना जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। हालांकि, केवल नाखून टूटने से आयरन की कमी की पुष्टि नहीं होती।



2. पर्याप्त प्रोटीन न मिलना



नाखून मुख्य रूप से केराटिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं। लंबे समय तक पर्याप्त प्रोटीन और कैलोरी न मिलना शरीर और नाखूनों की सामान्य वृद्धि को प्रभावित कर सकता है। डाइट में दाल, दूध-दही, अंडे, मछली, सोया, पनीर और अन्य प्रोटीन स्रोत शामिल किए जा सकते हैं।





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3. बायोटिन और अन्य पोषक तत्व



बायोटिन को नाखूनों की मजबूती से जोड़ा जाता है, लेकिन इसकी वास्तविक कमी अपेक्षाकृत कम होती है। बिना जांच के सप्लीमेंट लेना जरूरी नहीं है। संतुलित आहार से कई जरूरी विटामिन और मिनरल मिल सकते हैं।



4. पानी और केमिकल का ज्यादा संपर्क



बार-बार हाथ धोना, लंबे समय तक पानी में हाथ रखना और डिटर्जेंट या क्लीनिंग केमिकल के संपर्क में रहना नाखूनों को रूखा और कमजोर कर सकता है। घरेलू काम के दौरान दस्ताने पहनना और हाथों व नाखूनों पर मॉइस्चराइजर लगाना मददगार हो सकता है।





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5. नेल पॉलिश और रिमूवर का अधिक इस्तेमाल



नेल पॉलिश, खासकर बार-बार रिमूवर का इस्तेमाल, नाखूनों में रूखापन बढ़ा सकता है। लगातार जेल या ऐक्रेलिक नेल्स कराने से भी नाखूनों की सतह प्रभावित हो सकती है।





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