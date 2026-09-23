सेहत की बात: छोटा सा मखाना लेकिन बड़े फायदे, जानिए शरीर के लिए क्यों खास है ये सफेद नट

1 of 4 मखाना खाने के फायदे - फोटो : Amarujala.com/AI







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अक्सर जब सेहतमंद नाश्ते की बात होती है तो दिमाग में बादाम, अखरोट और काजू जैसे सूखे मेवे आते हैं। लेकिन एक ऐसा विकल्प भी है, जो स्वाद में हल्का होने के साथ लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद कर सकता है और जिसे लोग अक्सर सिर्फ व्रत के खाने तक सीमित समझते हैं। यह है मखाना। आजकल वजन नियंत्रित रखने से लेकर संतुलित डाइट बनाने तक, मखाने को कई लोग अपने रोज के खान-पान का हिस्सा बना रहे हैं।



मखाने की खासियत सिर्फ यह नहीं है कि इन्हें भूनकर आसानी से खाया जा सकता है। इनमें कई ऐसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जिनकी शरीर को रोजाना जरूरत होती है। यही वजह है कि नट्स और सीड्स की तरह मखाने को भी पौष्टिक आहार का हिस्सा माना जाता है। अगर आपकी डाइट में फाइबर या कुछ जरूरी खनिजों की कमी है, तो मखाना एक उपयोगी विकल्प हो सकता है।



खास बात यह है कि मखाने को मीठे या तले हुए स्नैक की जगह सीमित मात्रा में भूनकर खाया जाए तो यह रोजमर्रा की डाइट में आसानी से शामिल हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मखाना वजन, दिल, ब्लड शुगर और हड्डियों की सेहत से किस तरह जुड़ा है? आइए जानते हैं इसे खाने के संभावित फायदे और इसे डाइट में शामिल करने का सही तरीका।

2 of 4 वजन कैसे कंट्रोल करें - फोटो : Freepik.com

वजन कंट्रोल करने में मददगार



अगर आप वजन कम करने या उसे नियंत्रित रखने की कोशिश कर रहे हैं तो मखाने एक अच्छा नाश्ता हो सकते हैं। इनमें कैलोरी और वसा अपेक्षाकृत कम होती है, जबकि फाइबर की मात्रा पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद करती है। इससे बार-बार भूख लगने और जरूरत से ज्यादा खाने से बचने में सहायता मिल सकती है।



मखाने पाचन के लिए भी उपयोगी माने जाते हैं। इनमें मौजूद फाइबर पाचन तंत्र के सामान्य कामकाज में मदद करता है। इसलिए इन्हें संतुलित मात्रा में खाने से गैस और अपच जैसी परेशानियों को कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, केवल मखाने खाने से वजन कम नहीं होता। वजन घटाने के लिए पूरे आहार और शारीरिक गतिविधि पर ध्यान देना जरूरी है।

3 of 4 हृदय रोगों से बचाव - फोटो : Adobe Stock Images

दिल और ब्लड शुगर के लिए उपयोगी



मखानों में मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए महत्वपूर्ण हैं। मैग्नीशियम सामान्य हृदय और मांसपेशियों के कामकाज के साथ रक्तचाप के नियमन में भूमिका निभाता है। मखाने को संतुलित आहार का हिस्सा बनाने से हृदय की सेहत के लिए जरूरी पोषक तत्व मिल सकते हैं।



मखानों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी अपेक्षाकृत कम बताया जाता है, इसलिए इन्हें रक्त शर्करा को ध्यान में रखकर बनाए गए संतुलित आहार में शामिल किया जा सकता है। हालांकि, मधुमेह वाले लोगों को इसकी मात्रा और इसे किस रूप में खाया जा रहा है, इसका ध्यान रखना चाहिए। चीनी या ज्यादा घी में बने मखाने इसके सामान्य पोषण लाभों को बदल सकते हैं।

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4 of 4 हड्डियों को कैसे हेल्दी रखें - फोटो : Freepik.com