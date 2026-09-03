चिंता: उम्र बढ़ रही लेकिन लंबाई नहीं, बच्चे की धीमी ग्रोथ के पीछे हो सकते हैं ये कारण

1 of 4 बच्चों की हाइट न बढ़ने के कारण - फोटो : Amarujala.com/AI

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क्या आपके बच्चे की भी हाइट उसके उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ रही है? कहीं ये किसी बीमारी के कारण तो नहीं है?



बच्चे की लंबाई को लेकर माता-पिता में चिंता होना काफी आम है। इसके लिए आमतौर पर कई कारणों को जिम्मेदार माना जाता है। अक्सर मान लिया जाता है कि माता-पिता की हाइट कम है, इसलिए बच्चा भी छोटा रह गया। कोई इसे खान-पान या विटामिन की कमी मानकर खुद से सप्लीमेंट शुरू कर देता है। लेकिन हर छोटे कद का मतलब बीमारी नहीं होती।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, बच्चे की लंबाई को समझने के लिए सिर्फ यह देखना काफी नहीं है कि वह कितना लंबा है, यह देखना भी जरूरी है कि समय के साथ उसकी ग्रोथ किस रफ्तार से हो रही है?



कुछ बच्चों की हाइट माता-पिता की लंबाई के कारण स्वाभाविक रूप से कम होती है। कुछ बच्चों में किशोरावस्था और ग्रोथ स्पर्ट देर से आता है और बाद में वे सामान्य लंबाई तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा पहले जिस रफ्तार से बढ़ रहा था, अब उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा है तो इसपर गंभीरता से ध्यान देना जरूरी हो जाता है।

2 of 4 बच्चों की हाइट क्यों नहीं बढ़ रही? - फोटो : Freepik.com

बच्चे की लंबाई कम होने की समस्या



मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि लंबे समय तक पर्याप्त कैलोरी, प्रोटीन और जरूरी पोषक तत्व न मिलने से कई बच्चों का विकास प्रभावित हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, आयरन, आयोडीन और विटामिन ए जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बच्चों की सामान्य वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इसके अलावा सीलिएक डिजीज, लंबे समय की किडनी या आंतों की बीमारी, एनीमिया, थायरॉइड की समस्या, ग्रोथ हार्मोन की कमी और कुछ आनुवंशिक स्थितियां भी लंबाई न बढ़ने का कारण हो सकती हैं।

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, अगर बच्चा अपने हमउम्र बच्चों से छोटा है, तो अकेले इस आधार पर बीमारी नहीं मानी जाती। माता-पिता की लंबाई कम होने से कई स्वस्थ भी बच्चे स्वाभाविक रूप से छोटे हो सकते हैं। इसके लिए आनुवांशिकता को कारण माना जाता है। लेकिन चिंता तब बढ़ती है जब बच्चे के विकास की रफ्तार सामान्य से कम हो रही हो।

3 of 4 बच्चों में पोषक तत्वों की कमी - फोटो : Freepik.com

पोषण की कमी भी हो सकती है कारण



मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि पोषण की कमी बच्चे की ग्रोथ को प्रभावित कर सकती है। लंबे समय तक पर्याप्त भोजन, प्रोटीन और जरूरी विटामिन-मिनरल न मिलने पर शारीरिक विकास प्रभावित हो सकता है।

हालांकि, हर बार हाइट कम होने को पोषक तत्वों की कमी हो नहीं माना जा सकता। डॉक्टर बच्चे के खान-पान, ग्रोथ पैटर्न और अन्य लक्षण देखकर तय करते हैं कि किसी पोषक तत्व की कमी की जांच जरूरी है या नहीं? हालांकि, हर बार हाइट कम होने को पोषक तत्वों की कमी हो नहीं माना जा सकता। डॉक्टर बच्चे के खान-पान, ग्रोथ पैटर्न और अन्य लक्षण देखकर तय करते हैं कि किसी पोषक तत्व की कमी की जांच जरूरी है या नहीं?

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4 of 4 बच्चों की हाइट - फोटो : Freepik.com