समय रहते सावधान: प्री-डायबिटीज का मतलब डायबिटीज नहीं, डॉक्टर ने बताया कैसे कर सकते हैं इसे रिवर्स?

1 of 4 प्रीडायबिटीज - फोटो : Amar Ujala

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डायबिटीज का खतरा दुनियाभर में तेजी से बढ़ता देखा जा रहा है, कम उम्र के लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं। एक बार डायबिटीज शुरू हो जाने के बाद इसे फिर से ठीक कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लाइफस्टाइल-खानपान और दवाओं के माध्यम से इसे बस कंट्रोल रखा जा सकता है।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, कम उम्र में ही अगर आप इस समस्या पर ध्यान दे लें, समय रहते जांच करा लें तो जोखिमों को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। विशेषतौर पर प्री-डायबिटीज की स्थिति में ही अगर सावधान हो जाए तो इस बीमारी को शुरू होने से पहले ही कंट्रोल किया जा सकता है।



डॉक्टर कहते हैं, टेस्ट रिपोर्ट में प्री-डायबिटीज आने का मतलब सिर्फ खतरे की घंटी नहीं है बल्कि ये शरीर का ऐसा संकेत है जो हमें समय रहते संभलने का मौका देता है। आइए जानते हैं कि प्री-डायबिटीज में कौन से उपाय करके आप डायबिटीज की चपेट में आने से बच सकते हैं?

2 of 4 डायबिटीज का जोखिम - फोटो : Adobe Stock

प्री-डायबिटीज है तो हो जाएं सावधान



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, प्री-डायबिटीज में ब्लड शुगर सामान्य से ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन ये डायबिटीज की सीमा तक नहीं पहुंचा होता है। यही वह चरण है जहां खान-पान, वजन, शारीरिक गतिविधि, और रोजमर्रा की आदतों में बदलाव करके आप अपने जोखिमों को कम कर सकते हैं।



गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी कहते हैं, प्री-डायबिटीज का पता चलने के बाद के शुरुआती 6 से 12 महीने बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

इस दौरान अगर सावधानी बरत ली जाए तो आप जीवनभर के लिए शुगर का मरीज बनने से बच सकते हैं।

लेकिन अगर इस चेतावनी को नजरअंदाज किया गया है, तो समय के साथ आप बड़े खतरे का शिकार हो सकते हैं।

3 of 4 डायबिटीज का खतरा - फोटो : Adobe Stock

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?



हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्रशिक्षण प्राप्त गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर सौरभ सेठी कहते हैं, प्री-डायबिटीज को वापस सामान्य स्थिति में लाया जा सकता है, खासकर अगर समय रहते सही कदम उठाए जाएं। सही जीवनशैली अपनाने से प्री-डायबिटीज को रिवर्स करने में 70-80% मदद मिल सकती है।



अगर इस दौरान जीवनशैली में आप कोई सुधार नहीं करते या प्री-डायबिटीज पर ध्यान नहीं देते तो पैंक्रियाज की वे कोशिकाएं जो इंसुलिन बनाती हैं, हर साल अपनी कार्यक्षमता का लगभग 4-5 प्रतिशत खोती जाती हैं।

डॉ. सेठी एक आम गलतफहमी भी दूर करते हैं। उनका कहना है कि बीटा सेल्स हमेशा पूरी तरह खत्म नहीं हो जातीं।

कई मामलों में वे सिर्फ लगातार ज्यादा काम करने की वजह से थकी हुई होती हैं।

सही खान-पान और जीवनशैली की आदतों से इन कोशिकाओं की कार्यक्षमता में फिर सुधार हो सकता है।

डॉ. सेठी कहते हैं, अध्ययन में पाया गया कि प्री-डायबिटीज के दौरान जिन लोगों ने अपने शरीर का 10-15 प्रतिशत वजन कम किया, उनमें से 86 प्रतिशत तक लोगों में टाइप-2 डायबिटीज होने का खतरा कम हो गया। डॉ कहते हैं, वेट लॉस के साथ जब शरीर के अंदर, खासकर लिवर और पैंक्रियाज के आसपास जमा अतिरिक्त चर्बी कम होती है, तो इंसुलिन के प्रति शरीर की संवेदनशीलता बेहतर हो सकती है।

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4 of 4 डायबिटीज कैसे कंट्रोल करें - फोटो : Adobe stock