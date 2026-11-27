1 of 4 कोलेस्ट्रॉल की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI







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शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ खानपान और लाइफस्टाइल को ठीक रखने के साथ शुगर और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखने की सलाह देते हैं। ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर का बढ़ना सेहत के लिए कई तरह की समस्याएं बढ़ाने वाला हो सकता है। शुगर बढ़ने के आपकी आंखों और तंत्रिकाओं पर असर पड़ता है, वहीं हाई ब्लड प्रेशर की समस्या आपके दिल की सेहत से लेकर किडनी तक के लिए खतरा बढ़ाने वाली हो सकती है।



पर सिर्फ शुगर और बीपी को कंट्रोल रखना ही काफी नहीं है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी अक्सर बढ़ा हुआ रहता है तो इससे भी कई नुकसान हो सकते हैं। आजकल कम उम्र में ही लोगों में हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या देखने को मिल रही है। पहले माना जाता था कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की परेशानी उम्र बढ़ने के साथ होती है, लेकिन अब कम उम्र के लोगों में भी बैड कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ा हुआ मिल रहा है।



अब सवाल ये है कि क्या 30 की उम्र के बाद कोलेस्ट्रॉल तेजी से बढ़ने लगता है?

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2 of 4 कोलेस्ट्रॉल की समस्या - फोटो : Adobe Stock

कम उम्र वालों में हाई कोलेस्ट्रॉल का बढ़ता खतरा



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, लाइफस्टाइल, खानपान और शारीरिक गतिविधियों में कमी जैसी कई स्थितियां हैं जिसके कारण आपको हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा हो सकता है। ऑफिस में घंटों एक जगह बैठे रहना, बाहर का खाना, देर रात तक जागना और एक्सरसाइज न करना, ये सभी आदतें मिलकर शरीर के मेटाबॉलिज्म को प्रभावित कर सकती हैं।

इसके अलावा जेनेटिक कारण, थायरॉइड और डायबिटीज जैसी बीमारियां भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली हो सकती हैं।

चिंता की बात यह है कि हाई कोलेस्ट्रॉल के आमतौर पर कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होते। ऐसे में आप खुद को स्वस्थ समझते रहते हैं, जबकि उसकी धमनियों में धीरे-धीरे फैट जमा होता रहता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, 30 की उम्र के बाद शुगर-बीपी और कोलेस्ट्रॉल के कारण होने वाली दिक्कतें काफी बढ़ जाती हैं, यही कारण है कि इस उम्र के बाद कोलेस्ट्रॉल की नियमित जांच कराते रहना जरूरी हो जाता है।

3 of 4 कोलेस्ट्रॉल की समस्या - फोटो : freepik.com

कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह क्या है?



लाइफस्टाइल-खानपान के अलावा कुछ प्रकार की बीमारियां भी आपमें कोलेस्ट्रॉल के खतरे को बढ़ाने वाली हो सकती हैं।

लंबे समय तक बैठकर काम करने और एक्सरसाइज न करने से शरीर में फैट का मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है। इससे बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकते हैं।

ज्यादा तला-भुना खाना, बेकरी प्रोडक्ट, ट्रांस फैट, घी-मक्खन का अधिक सेवन भी एलडीएल बढ़ा सकता है।

परिवार में अगर पहले से किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या रही है तो आपको भी कम उम्र में भी कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है।

डायबिटीज, हाइपोथायरॉइडिज्म और किडनी की कुछ बीमारियां भी कोलेस्ट्रॉल के स्तर को प्रभावित करती हैं।

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4 of 4 खान-पान की गड़बड़ी से होने वाली दिक्कतें - फोटो : Freepik.com