1 of 4 गर्दन में दर्द की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI







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क्या आपको भी अक्सर गर्दन में दर्द रहता है, हाथ और उंगलियों तक झनझनाहट महसूस होती रहती है?



अक्सर लोग इसे मांसपेशियों का दर्द समझकर नजरअंदाज कर देते हैं लेकिन अगर आपको ये समस्या लगातार बनी रहती है तो डॉक्टर से मिलकर इसकी जांच करा लें। कई बार ये सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी जैसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकती है।



हमारी गर्दन में सात हड्डियां होती हैं, जिनके बीच डिस्क मौजूद रहती हैं। ये डिस्क गर्दन को सहारा देने और झटकों से बचाने में मदद करती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, उम्र बढ़ने, डिस्क में बदलाव या किसी चोट के कारण गर्दन की नसों पर दबाव पड़ सकता है।



अगर आप भी इस तरह की समस्या से परेशान हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलकर इसकी जांच करा लें।

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2 of 4 सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी की बढ़ती समस्या - फोटो : Freepik.com

सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी की समस्या



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी एक ऐसी स्थिति है जिसमें सर्वाइकल स्पाइन से निकलने वाली तंत्रिकाओं पर दबाव पड़ता है। इस दबाव के कारण अक्सर गर्दन से कंधे, बांह या हाथ तक फैलने वाला दर्द और अन्य तंत्रिका संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं।



लंबे समय तक मोबाइल चलाना, गलत पॉश्चर और लगातार बैठकर काम करना गर्दन की परेशानी बढ़ा सकता है। कुछ लोगों को इस समस्या के कारण उंगलियों में सुन्नपन, झनझनाहट और हाथों में कमजोरी भी महसूस होती है।

उम्र बढ़ने के साथ गर्दन की डिस्क में घिसाव और लचीलापन कम हो जाता है। डिस्क बाहर की तरफ उभरकर नस पर दबाव डाल सकती है।

लगातार झुककर मोबाइल चलाना, गलत तरीके से बैठकर लैपटॉप पर काम करते रहने और गर्दन को लंबे समय तक एक ही स्थिति में रखने से दर्द बढ़ा सकता है।

गर्दन में चोट या अचानक झटका लगने से डिस्क प्रभावित हो सकती है और नस दब सकती है।

3 of 4 गर्दन में दर्द की समस्या - फोटो : Freepik.com

कैसे जानें कहीं आप भी तो नहीं हो गए हैं शिकार?



सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी की समस्या में आपको कई तरह की दिक्कतें होने लगती हैं। गर्दन से कंधे और हाथ फैलने वाला दर्द इसका सबसे आम संकेत माना जाता है। इसके अलावा हाथों और उंगलियों में झनझनाहट या सुन्नपन भी बढ़ जाती है।

गर्दन घुमाने पर दर्द बढ़ सकता है।

कुछ लोगों को हाथों की मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होने लगती है।

कुछ मामलों में सिरदर्द की भी दिक्कत होने लगती है।

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