हेल्थ अलर्ट: डेंगू में भूलकर भी न लें ये पेनकिलर वरना बढ़ सकता है ब्लीडिंग का खतरा, बरतें सावधानी

1 of 5 डेंगू की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI







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2 of 5 डेंगू के खतरे - फोटो : Freepik.com

डेंगू और इसके खतरे



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, डेंगू की गंभीर स्थितियों में प्लेटलेट्स तेजी से कम होने लगते हैं और रक्त वाहिकाओं से तरल पदार्थों के लीक होने जैसी जटिलताएं भी हो सकती हैं। ऐसे में गलत दवा लेना जोखिम बढ़ा सकता है।



यह भी समझना जरूरी है कि डेंगू का कोई विशेष एंटीवायरल इलाज नहीं है। इसके लक्षणों को ठीक करने के लिए शरीर में तरल पदार्थ बनाए रखने और समय-समय पर डॉक्टरी सलाह लेते रहना जरूरी है। डॉक्टर कहते हैं, डेंगू में दवाओं को लेकर सावधानी बरतते रहना बहुत जरूरी माना जाता है।



आइए जानते हैं कि डेंगू में कौन सी दवाएं लेना आपके लिए खतरे बढ़ाने वाला हो सकता है।

3 of 5 दवाओं के इस्तेमाल को लेकर सावधानी जरूरी - फोटो : Freepik.com

एस्पिरिन और इबुप्रोफेन से खतरे



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, एस्पिरिन और इबुप्रोफेन जैसी दवाएं नॉनस्टेरॉइडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग्स (एनएसएआईडी) समूह में आती हैं। ये दर्द और बुखार कम करने में मदद करती हैं, पर इससे प्लेटलेट्स की संख्या और रक्तस्राव का जोखिम हो सकता है।

एस्पिरिन प्लेटलेट्स की कार्यक्षमता को प्रभावित करती है।

इबुप्रोफेन और नेप्रोक्सेन जैसी एनएसएआईडी भी डेंगू में रक्तस्राव संबंधी जोखिम बढ़ा सकती हैं।

कुछ सर्दी-जुकाम की संयुक्त दवाओं में भी ऐसे कंपाउंड्स हो सकते हैं। डेंगू का संदेह होने पर इन दवाओं को खुद से न लें।

यदि आप पहले से किसी बीमारी के लिए एस्पिरिन या ब्लड थिनर ले रहे हैं, तो इस बारे में भी डॉक्टर से बात करना जरूरी है।

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4 of 5 डेंगू बुखार के मामले - फोटो : Adobe Stock

दर्द और बुखार होने पर क्या करें?



डेंगू में बुखार और दर्द के लिए पैरासिटामोल का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इस बारे में भी डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

हमेशा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही पैरासिटामोल लें। एक साथ कई ऐसी दवाएं न लें जिनमें पैरासिटामोल मौजूद हो सकता है।

ऐसे में निर्धारित मात्रा से अधिक दवा लेने से लिवर को नुकसान पहुंच सकता है।

डेंगू में स्टेरॉयड, एंटीबायोटिक या अन्य दवाएं भी खुद से शुरू न करें।

एक रिपोर्ट में हमने बताया था कि किस तरह से पैरासिटामोल की अधिकता के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई।

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5 of 5 डेंगू का खतरा - फोटो : Freepik.com