पड़ोसी देश बांग्लादेश भी झेल रहा है प्रकोप



भारत के अलावा पड़ोसी देश बांग्लादेश भी डेंगू का गंभीर प्रकोप देखा जा रहा है। इस साल यहां अब तक 90,350 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती और 281 मौतें हो चुकी हैं। यहां डेंगू के चारों सीरोटाइप सक्रिय हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक देर से पहचान और बार-बार संक्रमण गंभीर मामलों का खतरा बढ़ा रहे हैं।



अकेले अक्तूबर में ही यहां 10,736 लोग अस्पताल में भर्ती हुए और 36 लोगों की मौत हुई। इससे चिंता बढ़ गई है कि आने वाले दिनों में डेंगू का प्रकोप और गंभीर हो सकता है। पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें







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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।



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