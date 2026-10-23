सेहत की बात: बार-बार आईवीएफ फेल होने के क्या कारण होते हैं? ये चीजें बिगाड़ सकती हैं सारी मेहनत

इनफर्टिलिटी वैश्विक स्तर पर गंभीर समस्या है, जिसके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की रिपोर्ट बताती है कि दुनियाभर में हर 6 में से एक व्यक्ति इस समस्या का शिकार है। मसलन करीब 17.5% वयस्क आबादी बांझपन का सामना कर रही है। मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि लाइफस्टाइल और खान-पान से लेकर कई अन्य स्वास्थ्य स्थितियां प्रजनन स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली हो सकती हैं।

गर्भधारण में कठिनाई और आईवीएफ आपने भी अपने जानने वालों में कई ऐसे मामले देखे होंगे जहां आईवीएफ कराने के बाद भी गर्भधारण में कठिनाई हो रही होती है। कई लोगों में बार-बार आईवीएफ फेल हो जाता है। आखिर इसके क्या कारण होते हैं? स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, माता-पिता बनने का सपना जब आईवीएफ के बावजूद पूरा नहीं हो पाता, तो निराशा होना स्वाभाविक है। बार-बार आईवीएफ के असफल होने के पीछे अंडों और स्पर्म की गुणवत्ता, भ्रूण का विकास, गर्भाशय की स्थिति और महिला की उम्र जैसे कई कारण हो सकते हैं। आइए इस बारे में जान लेते हैं।

उम्र और जीवनशैली भी करता है मैटर



महिला की उम्र, मोटापा, धूम्रपान-शराब जैसी आदतें भी प्रजनन क्षमता पर असर डाल सकती हैं। अंडों के विकास के लिए दी गई दवाओं के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया और भ्रूण ट्रांसफर से जुड़ी परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कई बार जांच के बावजूद असफलता का स्पष्ट कारण नहीं मिलता।





किन बातों का रखें ध्यान?



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, अगर आपका पहला आईवीएफ सफल नहीं हो पाया है तो अगला चक्र शुरू करने से पहले विशेषज्ञ से जांच कराएं। भ्रूण के विकास, गर्भाशय की स्थिति और इलाज में संभावित बदलावों के बारे में सलाह लें। यहां ध्यान देना जरूरी है कि आईवीएफ की असफलता के लिए केवल महिला को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। महिला और पुरुष, दोनों की जांच जरूरी है।





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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।



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