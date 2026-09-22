तो क्या पैरासिटामोल लेना बंद कर देना चाहिए?



स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि पैरासिटामोल इतनी आसानी से उपलब्ध सस्ती है कि लोग हर छोटी-छोटी समस्या होने पर तुरंत इसे मेडिकल स्टोर से लाकर खा लेते हैं। आमतौर पर इसे सुरक्षित दवा भी माना जाता है। डॉक्टर कहते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पैरासिटामोल लेना बंद कर देना चाहिए, पर इसकी मात्रा को लेकर हमेशा अलर्ट रहना जरूरी है।



जिन लोगों को पहले लिवर-किडनी या कोई अन्य गंभीर बीमारी है उन्हें बार-बार ओवर-द-काउंटर दवा लेने से बचान चाहिए। कई बार आप नहीं जानते कि शरीर के भीतर दवाओं का क्या प्रभाव हो रहा होता है?







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स्रोत:

Newport student had organ failure and nearly died after overdosing on paracetamol



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