Why Are Young Adults Suffering from Knee Pain:
आजकल घुटनों का दर्द केवल बुजुर्गों की समस्या नहीं रह गया है, बल्कि कम उम्र के युवा और 30-40 साल के लोग भी तेजी से इसकी चपेट में आ रहे हैं। खराब लाइफस्टाइल, लंबे समय तक बैठकर काम करना, बढ़ता वजन, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के साथ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इसके प्रमुख कारण बन रहे हैं। वहीं, 40 की उम्र के बाद ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा भी बढ़ जाता है, जिससे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं।
इस विषय पर दिल्ली के मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन और घुटना एवं कूल्हा प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डॉ. नीलाभ बताते हैं कि सही खानपान, नियमित व्यायाम, वजन पर नियंत्रण और समय-समय पर हड्डियों की जांच करके घुटनों और हड्डियों को लंबे समय तक स्वस्थ रखा जा सकता है। आइए जानते हैं कम उम्र में घुटनों के दर्द के कारण, ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे और 60 की उम्र तक जोड़ों को मजबूत रखने के जरूरी उपाय।
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कम उम्र में क्यों बढ़ रहा है घुटनों का दर्द?
- फोटो : Adobe Stock
कम उम्र में क्यों बढ़ रहा है घुटनों का दर्द?
घुटनों का दर्द अब उम्र की सीमा में बंधा नहीं है। इसे मुख्य रूप से दो आयु वर्गों में समझा जा सकता है:
20 से 25 वर्ष: इस उम्र में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी, लंबे समय तक बैठना, शारीरिक गतिविधियों की कमी और अचानक अधिक एक्सरसाइज करना घुटनों में दर्द की वजह बन सकता है।
30 से 40 वर्ष: इस उम्र में बढ़ता वजन, मेटाबॉलिक समस्याएं, डायबिटीज, गाउट, थायरॉइड और पोषण संबंधी कमियां घुटनों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं।
युवाओं में घुटनों की समस्या के प्रमुख कारण
- लंबे समय तक लैपटॉप, मोबाइल और टीवी के सामने बैठे रहना।
- घुटनों को सहारा देने वाली मांसपेशियों का कमजोर होना।
- बिना तैयारी के दौड़ना या जरूरत से ज्यादा जिम करना।
- रनर्स नी और कोंड्रोमलेशिया पटेला जैसी समस्याएं।
- खेल के दौरान ACL, MCL और मेनिस्कस में चोट।
- फ्लैट फुट और पैरों के गलत अलाइनमेंट के कारण घुटनों पर अतिरिक्त दबाव।
60 की उम्र तक घुटनों को मजबूत रखने के 5 उपाय
- वजन नियंत्रित रखें: अतिरिक्त वजन घुटनों पर दबाव बढ़ाता है।
- हड्डियों की जांच कराएं: जरूरत के अनुसार कैल्शियम और विटामिन डी की जांच करवाएं।
- लो-इम्पैक्ट एक्सरसाइज करें: वॉकिंग, साइकलिंग और स्विमिंग जैसी गतिविधियां अपनाएं।
- मांसपेशियां मजबूत बनाएं: चेयर स्क्वाट्स, हैमस्ट्रिंग कर्ल्स और क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज करें।
- सही फुटवेयर पहनें: आरामदायक और उचित सपोर्ट वाले जूते इस्तेमाल करें।
40 की उम्र के बाद ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा
ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी स्थिति है, जिसमें हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है और उनके टूटने का खतरा बढ़ जाता है। महिलाओं में मेनोपॉज के बाद इसका जोखिम बढ़ सकता है। वहीं, बढ़ती उम्र में महिला और पुरुष दोनों इसकी चपेट में आ सकते हैं।
इसके प्रमुख जोखिम कारक हैं:
- मेनोपॉज और उम्र बढ़ना।
- डायबिटीज और थायरॉइड की समस्या।
- लंबे समय तक शारीरिक गतिविधियों की कमी।
- कुछ दवाइयों का लंबे समय तक इस्तेमाल।
- धूम्रपान और अत्यधिक शराब का सेवन।
- कैल्शियम और विटामिन डी की कमी।
40 के बाद हड्डियों को स्वस्थ रखने के उपाय
- रोजाना वॉकिंग और नियमित एक्सरसाइज करें।
- संतुलित आहार लें और वजन नियंत्रित रखें।
- डॉक्टर की सलाह पर विटामिन डी और कैल्शियम की जांच करवाएं।
- जरूरत पड़ने पर DEXA बोन डेंसिटोमेट्री टेस्ट करवाएं।
- ऑस्टियोपोरोसिस होने पर डॉक्टर की सलाह से उचित दवाइयां लें।
- धूम्रपान छोड़ें और शराब से परहेज करें।
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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
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