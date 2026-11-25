



इस विषय पर दिल्ली के मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन और घुटना एवं कूल्हा प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डॉ. नीलाभ बताते हैं कि सही खानपान, नियमित व्यायाम, वजन पर नियंत्रण और समय-समय पर हड्डियों की जांच करके घुटनों और हड्डियों को लंबे समय तक स्वस्थ रखा जा सकता है। आइए जानते हैं कम उम्र में घुटनों के दर्द के कारण, ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे और 60 की उम्र तक जोड़ों को मजबूत रखने के जरूरी उपाय।



आजकल घुटनों का दर्द केवल बुजुर्गों की समस्या नहीं रह गया है, बल्कि कम उम्र के युवा और 30-40 साल के लोग भी तेजी से इसकी चपेट में आ रहे हैं। खराब लाइफस्टाइल, लंबे समय तक बैठकर काम करना, बढ़ता वजन, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के साथ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इसके प्रमुख कारण बन रहे हैं। वहीं, 40 की उम्र के बाद ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा भी बढ़ जाता है, जिससे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं।