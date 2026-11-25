



सुबह खाली पेट क्या पीना चाहिए?



सुबह उठने के बाद शरीर को पानी की जरूरत होती है। ऐसे में दिन की शुरुआत पानी से करना एक अच्छी आदत हो सकती है। हालांकि, हर व्यक्ति की शारीरिक जरूरत और स्वास्थ्य स्थिति अलग होती है।



: सुबह की शुरुआत हम क्या पीकर करते हैं, इसका असर हमारी सेहत और दिनचर्या पर पड़ सकता है। कुछ लोगों की सुबह खाली पेट चाय के बिना शुरू नहीं होती, तो कुछ लोग गुनगुना पानी या नींबू पानी पीना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तीनों विकल्पों में से कौन-सा सेहत के लिए बेहतर है? आइए जानते हैं सुबह खाली पेट चाय, गुनगुना पानी और नींबू पानी पीने के फायदे, नुकसान और सेहत के लिए बेहतर विकल्प।