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Should You Have Curd During Winters: सर्दियों का मौसम आते ही खानपान को लेकर कई तरह की सावधानियां बरती जाने लगती हैं। खासकर दही खाने को लेकर लोगों के मन में सवाल रहता है कि ठंड के मौसम में दही खाना चाहिए या इससे सर्दी-जुकाम और खांसी की समस्या बढ़ सकती है?



कई घरों में सर्दियां शुरू होते ही दही खाना बंद कर दिया जाता है, जबकि कुछ लोग इसे रोजाना अपनी डाइट का हिस्सा बनाए रखते हैं। दरअसल, दही कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन बी12 और प्रोबायोटिक्स का अच्छा स्रोत है, जो हड्डियों और पाचन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। हालांकि, इसे खाने का समय, मात्रा और तापमान भी महत्वपूर्ण है।



आइए जानते हैं सर्दियों में दही खाना कितना सुरक्षित है, इसके क्या फायदे और नुकसान हैं और किन लोगों को इसके सेवन में सावधानी बरतनी चाहिए।



सर्दियों का मौसम आते ही खानपान को लेकर कई तरह की सावधानियां बरती जाने लगती हैं। खासकर दही खाने को लेकर लोगों के मन में सवाल रहता है कि ठंड के मौसम में दही खाना चाहिए या इससे सर्दी-जुकाम और खांसी की समस्या बढ़ सकती है?

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सर्दियों में दही खाना चाहिए या नहीं?



सर्दियों में दही खाना पूरी तरह बंद करने की जरूरत नहीं है। दही पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ है। ठंड के मौसम में भी सामान्य रूप से स्वस्थ व्यक्ति इसका सेवन कर सकते हैं। हालांकि, अगर दही खाने से आपको गले में परेशानी या एसिड रिफ्लक्स जैसी समस्या होती है, तो अपनी सहनशीलता के अनुसार इसका सेवन करें।





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सर्दियों में दही खाने के 5 फायदे



1. पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद



दही में प्रोबायोटिक्स यानी अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो आंतों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। नियमित रूप से दही खाने से पाचन प्रक्रिया को भी फायदा मिल सकता है।



2. हड्डियों को बनाता है मजबूत



दही कैल्शियम और प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। ये दोनों पोषक तत्व हड्डियों और मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं। सर्दियों में भी दही को संतुलित डाइट में शामिल किया जा सकता है।



3. इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है



दही में मौजूद पोषक तत्व और प्रोबायोटिक्स आंतों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। स्वस्थ आंतें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के सामान्य कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।



4. शरीर को देता है प्रोटीन



दही में मौजूद प्रोटीन मांसपेशियों की मरम्मत और उनके विकास में मदद करता है। इसे नाश्ते या दोपहर के भोजन में शामिल करना अच्छा विकल्प हो सकता है।



5. वजन नियंत्रित रखने में मददगार



दही में प्रोटीन होता है, जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद कर सकता है। बिना चीनी वाला सादा दही संतुलित डाइट का हिस्सा बन सकता है।





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क्या सर्दियों में दही खाने से सर्दी-जुकाम होता है?



यह एक आम धारणा है कि सर्दियों में दही खाने से सर्दी-जुकाम और खांसी हो जाती है। लेकिन इसका कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि सामान्य मात्रा में दही खाने से सीधे सर्दी-जुकाम होता है। सर्दी-जुकाम मुख्य रूप से वायरस के कारण होता है। हालांकि, कुछ लोगों को ठंडा दही खाने से गले में असहजता महसूस हो सकती है। ऐसे लोग फ्रिज से निकले दही के बजाय सामान्य तापमान पर रखा दही खा सकते हैं।





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