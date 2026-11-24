1 of 4 हृदय रोगों से बचाव - फोटो : Freepik.com







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दिल की बीमारियां अब सभी उम्र के लोगों के लिए खतरा बन गई हैं। पहले माना जाता था कि सिर्फ उम्र बढ़ने पर ही हार्ट की समस्याएं होती है पर अब कम उम्र के लोगों में भी हार्ट अटैक और हृदय रोगों के मामले सामने आ रहे हैं। 30 साल से कम उम्र के लोगों में अचानक हार्ट अटैक की घटनाएं चिंता बढ़ा रही हैं। ऐसे में दिल की सेहत को लेकर लापरवाही करना भारी पड़ सकता है।



मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि हृदय को स्वस्थ रखने के लिए नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और तनाव से बचाव जरूरी है। इसके अलावा खानपान में कुछ ऐसी चीजें शामिल की जा सकती हैं, जिनमें मौजूद पोषक और औषधीय गुण हृदय रोगों के जोखिम कारकों को नियंत्रित करने में मदद कर सकें।



आयुर्वेद में ऐसे कई मसालों और औषधियों का जिक्र मिलता है।

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2 of 4 अदरक खाने से क्या होता है? - फोटो : Freepik.com

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, हमारी किचन में कई ऐसी चीजें मौजूद होती हैं जिनपर किए गए अध्ययनों में इससे दिल की सेहत को कई तरह से लाभ देखा गया है। हम सभी आमतौर पर इनका रोजाना इस्तेमाल भी करते हैं, पर क्या आपको इन औषधियों और इनसे होने वाले फायदों के बारे में जानकारी है?



ब्लड प्रेशर में अदरक के फायदे

अदरक भोजन का स्वाद बढ़ाने के साथ सेहत के लिए भी उपयोगी है। इसमें मौजूद तत्व ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर हृदय रोगों का प्रमुख जोखिम कारक है। कुछ अध्ययनों के मुताबिक, रोजाना 2 से 4 ग्राम अदरक का सेवन रक्तचाप और हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकता है। यह मात्रा लगभग आधा से एक चम्मच तक हो सकती है।

3 of 4 दालचीनी का पानी - फोटो : Adobe Stock

कोलेस्ट्रॉल कम करने में मददगार दालचीनी

दालचीनी में कई ऐसे गुण पाए जाते हैं, जो ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। अध्ययनों के मुताबिक, इसका सेवन बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स के स्तर में कमी ला सकता है। इससे हृदय रोगों के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है।

हल्दी से कम हो सकता है सूजन का खतरा

हल्दी में करक्यूमिन नामक तत्व पाया जाता है। यह अपने एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों के लिए जाना जाता है। करक्यूमिन बैड कोलेस्ट्रॉल और सूजन को कम करने में मददगार है। इसके अलावा यह रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। हल्दी का इस्तेमाल दूध या भोजन में सीमित मात्रा में किया जा सकता है।

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4 of 4 लहसुन के फायदे - फोटो : Adobe Stock