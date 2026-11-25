1 of 4 किडनी स्टोन से बचने के लिए खाएं ये 6 चीजें - फोटो : AI







Link Copied



Kidney Stones Prevention: आजकल खराब खानपान और बदलती लाइफस्टाइल के कारण किडनी में पथरी यानी किडनी स्टोन की समस्या तेजी से देखने को मिल रही है। यह समस्या तब होती है, जब पेशाब में मौजूद कैल्शियम, ऑक्सलेट और यूरिक एसिड जैसे मिनरल्स जमा होकर छोटे-छोटे क्रिस्टल बनाने लगते हैं। धीरे-धीरे यही क्रिस्टल पथरी का रूप ले सकते हैं।



कई बार किडनी स्टोन होने पर कमर या पेट में तेज दर्द, पेशाब में जलन और उल्टी जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। हालांकि, सही खानपान और पर्याप्त पानी पीने से कुछ प्रकार की पथरी का जोखिम कम किया जा सकता है। आइए जानते हैं किन 6 चीजों का ज्यादा सेवन किडनी स्टोन का खतरा बढ़ा सकता है और किडनी को स्वस्थ रखने के लिए डाइट में क्या बदलाव करने चाहिए।



आजकल खराब खानपान और बदलती लाइफस्टाइल के कारण किडनी में पथरी यानी किडनी स्टोन की समस्या तेजी से देखने को मिल रही है। यह समस्या तब होती है, जब पेशाब में मौजूद कैल्शियम, ऑक्सलेट और यूरिक एसिड जैसे मिनरल्स जमा होकर छोटे-छोटे क्रिस्टल बनाने लगते हैं। धीरे-धीरे यही क्रिस्टल पथरी का रूप ले सकते हैं।

Trending Videos

2 of 4 किडनी स्टोन से बचने के लिए खाएं ये 6 चीजें - फोटो : AI

किडनी में पथरी का खतरा बढ़ा सकती हैं ये 6 चीजें



1. ज्यादा नमक वाले खाद्य पदार्थ



चिप्स, नमकीन, अचार, पापड़ और प्रोसेस्ड फूड में सोडियम की मात्रा अधिक हो सकती है। ज्यादा नमक खाने से पेशाब में कैल्शियम का स्तर बढ़ सकता है, जिससे कैल्शियम स्टोन बनने का जोखिम बढ़ता है।



2. पालक का अधिक सेवन



पालक पोषक तत्वों से भरपूर होता है, लेकिन इसमें ऑक्सलेट की मात्रा भी अधिक होती है। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन की समस्या वाले लोगों को पालक का अत्यधिक सेवन करने से बचना चाहिए।



क्या करें? पालक को पूरी तरह बंद करने की जरूरत नहीं है। इसकी मात्रा और सेवन का तरीका डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह से तय करें।



3. चुकंदर का अधिक सेवन



चुकंदर में कई पोषक तत्व होते हैं, लेकिन इसमें भी ऑक्सलेट पाया जाता है। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनने की आशंका वाले लोगों को इसका अधिक सेवन करने से बचना चाहिए।





3 of 4 किडनी स्टोन से बचने के लिए खाएं ये 6 चीजें - फोटो : AI

4. चॉकलेट और कोको



चॉकलेट और कोको में ऑक्सलेट पाया जा सकता है। इनका अधिक सेवन कुछ लोगों में कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन का जोखिम बढ़ा सकता है।



5. रेड मीट और ज्यादा नॉनवेज



रेड मीट, चिकन और मछली जैसे पशु प्रोटीन का जरूरत से ज्यादा सेवन यूरिक एसिड बढ़ा सकता है। इससे यूरिक एसिड स्टोन बनने का खतरा बढ़ सकता है। अधिक पशु प्रोटीन कुछ लोगों में कैल्शियम स्टोन का जोखिम भी बढ़ा सकता है।



6. कोल्ड ड्रिंक्स और मीठे पेय पदार्थ



ज्यादा चीनी और फ्रक्टोज वाले सॉफ्ट ड्रिंक्स का सेवन किडनी स्टोन के जोखिम से जुड़ा हो सकता है। इनकी जगह पर्याप्त पानी पीना बेहतर विकल्प है।



विज्ञापन विज्ञापन

4 of 4 किडनी स्टोन से बचने के लिए खाएं ये 6 चीजें - फोटो : AI