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कहीं आप भी तो नहीं खा रहे जहरीला आलू? इन संकेतों को बिल्कुल न करें नजरअंदाज

Mon, 31 Aug 2026 01:08 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Mon, 31 Aug 2026 01:08 PM IST
सार

मौसम चाहे कोई सा भी हो, लोगों को आलू खाना बेहद पसंद आता है। पर, क्या आप जानते हैं कि आपकी कुछ गलतियों की वजह से साधारण सा आलू भी जहरीला हो सकता है। आइए इस बारे में आपको बताते हैं। 

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आलू कब बन जाता है जहरीला ? - फोटो : AI
Health Tips: मौसम चाहे सर्दी का हो या गर्मी का, आलू भारतीय रसोई का ऐसा हिस्सा है जिसे ज्यादातर घरों में आसानी से देखा जा सकता है। सब्जी से लेकर पराठे, टिक्की और स्नैक्स तक, आलू कई तरह से खाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गलत तरीके से रखा गया आलू सेहत के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है? 


यही वजह है कि आलू खरीदते और स्टोर करते समय उसकी स्थिति पर ध्यान देना जरूरी है। आइए जानते हैं आलू कब नुकसानदायक हो सकता है, किन संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और इसे सुरक्षित रखने का सही तरीका क्या है।
 
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आलू कब बन जाता है जहरीला ? - फोटो : AI
हरा आलू क्यों हो सकता है नुकसानदायक?

आलू में प्राकृतिक रूप से ग्लाइकोएल्कलॉइड पाए जाते हैं। जब आलू रोशनी के संपर्क में आता है, खासकर लंबे समय तक, तो उसमें क्लोरोफिल बनने के कारण वह हरा दिखाई दे सकता है। इसी दौरान ग्लाइकोएल्कलॉइड का स्तर भी बढ़ सकता है। सिर्फ हरा रंग ही जहर का प्रमाण नहीं है, लेकिन हरे हिस्से, अंकुर और कड़वे स्वाद को चेतावनी संकेत के तौर पर लेना चाहिए।

 
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आलू कब बन जाता है जहरीला ? - फोटो : AI
अंकुर निकले आलू का क्या करें?

अगर आलू में छोटे अंकुर निकल आए हैं, तो उसकी स्थिति देखें। बहुत ज्यादा अंकुरित, सिकुड़ा हुआ या खराब आलू इस्तेमाल करने से बचना बेहतर है। हल्के अंकुर वाले सख्त आलू के मामले में अंकुर और आसपास के हिस्से को अच्छी तरह काटकर हटाने की सलाह कुछ खाद्य सुरक्षा संस्थाएं देती हैं, लेकिन अगर आलू काफी हरा, सड़ा हुआ या कड़वा हो तो उसे फेंक देना सुरक्षित विकल्प है।

 
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आलू कब बन जाता है जहरीला ? - फोटो : AI
सोलानिन ज्यादा होने पर क्या हो सकता है?

ग्लाइकोएल्कलॉइड की अधिक मात्रा शरीर में विषाक्त प्रभाव पैदा कर सकती है। इसके सेवन के बाद मतली, उल्टी, पेट दर्द, दस्त और सिरदर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। गंभीर स्थिति में तंत्रिका तंत्र से जुड़े लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं।

 
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आलू कब बन जाता है जहरीला ? - फोटो : AI
क्या पकाने से जहर खत्म हो जाता है?

आलू को उबालना, बेक करना या तलना ग्लाइकोएल्कलॉइड को पूरी तरह खत्म करने की गारंटी नहीं देता। इसलिए खराब या बहुत ज्यादा हरे आलू को केवल पकाकर सुरक्षित मानना सही नहीं है।

 
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