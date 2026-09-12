इबोला प्रकोप: अब तक की सबसे भयानक महामारी बनने की कगार पर संक्रमण, आखिर कहां हो गई चूक?

संक्रमण की रफ्तार में कमी, फिर भी चुनौतियां



महामारी से जुड़े कुछ आंकड़े भी उम्मीद जगाते हैं।



बीमारी के फैलने की रफ्तार मापने वाली दर में मई के मुकाबले काफी गिरावट आई है। मई में यह संख्या करीब 4.0 थी। इसका मतलब था कि औसतन एक संक्रमित व्यक्ति से करीब चार अन्य लोग संक्रमित हो रहे थे। अब यह संख्या घटकर एक से थोड़ी ज्यादा रह गई है। संक्रमण फैलने की रफ्तार में बड़ी कमी आई है, हालांकि बीमारी अभी पूरी तरह नियंत्रण में नहीं आई है।



स्थानीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, संक्रमण की रोकथाम के लिए गांवों और स्थानीय समुदायों पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। डिजिटल तकनीक इस काम में मदद कर सकती है।

टीकाकरण की सुविधा भी बढ़ाने की जरूरत है। वैक्सीन और इलाज से जुड़े क्लिनिकल ट्रायल को तेजी से, लेकिन वैज्ञानिक नियमों और पूरी सावधानी के साथ आगे बढ़ाना जरूरी है।

इसके साथ ही दूसरे जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं को इबोला के कारण बंद नहीं होने देना चाहिए। अगर इन दिनों में इबोला को लेकर जरा सी भी लापरवाही होती है तो पहले से ही मौजूद प्रतिकूल परिस्थितियां इसे सबसे खतरनाक महामारी बना देंगी।









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स्रोत:

DR Congo’s Ebola outbreak spreads to 7th province as cases, deaths mount



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