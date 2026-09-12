मेंटल हेल्थ: दिमाग में लगातार चलती रहती है एक ही बात? जानिए ओवरथिंकिंग कब बन जाती है समस्या

1 of 4 ओवरथिकिंग की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI







Link Copied



ओवरथिकिंग यानी दिमाग में एक ही बात को बार-बार दोहराते रहना, उसी पर विचार करते रहना। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है-ओवर का मतलब बहुत ज्यादा और थिकिंग का मतलब- किसी विषय पर सोचते रहना।



भविष्य में कुछ गलत होने की आशंका हो या किसी ने कुछ कह दिया, तो उसी पर लगातार सोचते रहना। ये आदत ओवरथिकिंग का संकेत हो सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, किसी विषय पर सोचना-विचारना इंसान की स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन जब यही सोच दिमाग पर लगातार कब्जा करने लगे और रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होने लगे, तब इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए।



मनोविज्ञान में बार-बार नकारात्मक विचारों में उलझे रहने को दोहराव वाली नकारात्मक सोच के रूप में देखा जाता है। ओवरथिंकिंग की आदत कई बार तनाव-चिंता और अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को भी बढ़ाने वाली हो सकती है।



आइए जानते हैं कि किसी विषय को लेकर सोचने की आदत कब समस्या बन जाती है?

2 of 4 ओवरथिकिंग की समस्या - फोटो : Freepik.com

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, ओवरथिंकिंग का मतलब यह नहीं कि ज्यादा सोचने वाला हर व्यक्ति मानसिक बीमारी का शिकार है। समस्या तब बन जाती है जब सोचने से समाधान निकलने के बजाय तनाव बढ़ने लगे। ज्यादा सोचते रहने की आदत जब आपकी नींद खराब करने लगे, काम पर ध्यान न लगे या आप सामान्य गतिविधियों से दूर होने लगें तो अलर्ट हो जाना चाहिए।





पहले सोच और ओवरथिंकिंग में फर्क समझें



किसी समस्या पर विचार करना सामान्य है। नौकरी से जुड़ी परेशानी है तो उसके समाधान के विकल्प सोचना सामान्य माना जाता है। लेकिन अगर वही बात घंटों चलती रहे और कोई निर्णय या समाधान सामने न निकल पाए, तो यह दोहराव वाली सोच बन सकती है।



इसमें व्यक्ति बार-बार वही सवाल करता है- ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों कहा, आगे क्या होगा? शोध में दोहराव वाली नकारात्मक सोच चिंता और अवसाद के खतरे को बढ़ा सकती है।

3 of 4 ओवरथिकिंग के कारण होने वाली दिक्कतें - फोटो : Adobe Stock

नींद और रोजमर्रा के काम पर पड़ सकता है असर



ओवरथिंकिंग की आदत आपके जीवन और नींद को प्रभावित करने लग जाती है। कई बार रात-रात भर विचारों का सिलसिला चलता रहता है और नींद आने में परेशानी हो सकती है।

इससे काम के बीच ध्यान बार-बार भटकने लगता है और आप घंटों एक ही बात को लेकर परेशान रह सकते हैं। इस तरह की दिक्कतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, लंबे समय तक बनी रहने वाली नकारात्मक सोच धीरे-धीरे चिंता, अवसाद और भावनात्मक परेशानियों को बढ़ाने वाली हो सकती है। ओवरथिंकिंग की आदत आपके जीवन और नींद को प्रभावित करने लग जाती है।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 4 समय पर लें डॉक्टरी मदद - फोटो : Adobe stock