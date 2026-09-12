डिजिटल साथी: डॉक्टरों के लिए गेमचेंजर साबित हो सकता है ये एआई सिस्टम, दवा की गलतियां रोकने में मिलेगी मदद

1 of 3 डॉक्टरों की मदद करने वाला एआई - फोटो : Amarujala.com/AI







Link Copied



डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट की बीमारी में मरीजों को एक साथ कई तरह की दवाएं लेनी पड़ती हैं। ऐसे में जब डॉक्टर कोई नई दवा शुरू करते हैं, तो यह देखना जरूरी हो जाता है कि नई दवा पहले से चल रही दवाओं के साथ मिलकर कोई नुकसान तो नहीं करेगी? इसी काम में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई मददगार साबित हो रहा है।



एक नए अध्ययन में 28 लाख दवा पर्चियों और करीब 1700 डॉक्टरों के काम का विश्लेषण किया गया। इसमें पाया गया कि एआई आधारित डिजिटल सिस्टम की मदद से डॉक्टरों ने दवाओं के कॉम्बिनेशन से जुड़ी 8.6 फीसदी संभावित गलतियां पहचानकर उनमें सुधार किया।



इस सिस्टम की खासियत यह थी कि डॉक्टर को दवा लिखने के दौरान ही संभावित खतरे की जानकारी मिल जाती थी। कंप्यूटर मरीज की पहले से चल रही दवाओं और डॉक्टर द्वारा लिखी जा रही नई दवा को एक साथ देखकर यह संकेत देता था कि दोनों को साथ लेने में कोई जोखिम हो सकता है।

2 of 3 डॉक्टरों की मदद कर रहा है एआई - फोटो : Adobe Stock

दवा लिखते समय मिल जाती है चेतावनी



मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि इसका फायदा यह हुआ है डॉक्टर के पास उसी समय दवा बदलने, किसी दवा को रोकने या उपचार के फैसले पर दोबारा विचार करने का मौका हो सकता है।



इस अध्ययन की सबसे अहम बात यह सामने आई कि एआई का इस्तेमाल केवल गलती पकड़ने के लिए बाद में नहीं किया गया।

डॉक्टर जब मरीज के लिए दवा लिख रहे होते हैं, उसी समय डिजिटल सिस्टम संभावित खतरे की जानकारी सामने रख सकता है।

मसलन, अगर किसी मरीज की पहले से कुछ दवाएं चल रही हैं और डॉक्टर ने उसके इलाज में एक नई दवा जोड़ने का फैसला किया, तो सिस्टम दोनों के बीच संभावित दवा-परस्पर क्रिया यानी ड्रग इंटरैक्शन का संकेत दे सकता था।

इससे डॉक्टर को तुरंत यह सोचने का अवसर मिला कि नई दवा उसी रूप में जारी रखनी है या उपचार में कोई बदलाव करना बेहतर होगा।

अध्ययन में यह भी सामने आया कि इस तरह की डिजिटल मदद का असर उन डॉक्टरों के काम में खास तौर पर अधिक दिखाई दिया, जिनके पास मरीजों की संख्या ज्यादा थी और काम का दबाव भी अधिक था। ऐसे डॉक्टरों के लिए हर मरीज की पहले से चल रही सभी दवाओं को ध्यान में रखते हुए नई दवा के संभावित असर को तुरंत जांचना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।



एआई आधारित सिस्टम इस प्रक्रिया में अतिरिक्त जानकारी देकर डॉक्टर को निर्णय लेने में मदद कर सकता है।

3 of 3 एआई करेगा डॉक्टरों की मदद - फोटो : Freepik.com