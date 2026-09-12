जानना जरूरी: सिरदर्द होते ही खा लेते हैं पेनकिलर? कहीं यही आदत तो नहीं है दर्द की वजह

सिर में दर्द की दिक्कत बहुत आम है, ये कई कारणों से हो सकती है। मौसम में बदलाव, आंखों की समस्या हो या फिर वायरल संक्रमण या काम का दबाव, ये सभी स्थितियां सिर दर्द को बढ़ाने वाली हो सकती हैं। वैसे तो ये समस्या बहुत आम है और ज्यादातर मामलों में अपने आप ठीक भी हो जाती है, पर कई बार तेज सिरदर्द की स्थिति में दवाओं की जरूरत हो सकती है। क्या आप भी हर बार सिर में दर्द होने पर तुरंत पेनकिलर खा लेते हैं? कहीं आपको बार-बार होने वाले सिरदर्द के पीछे पेनकिलर लेना ही तो कारण नहीं है?

ज्यादा पेनकिलर से भी हो सकता है सिरदर्द



क्या आप जानते हैं कि बार-बार पेनकिलर लेना भी कुछ लोगों में सिरदर्द को बढ़ाने वाला हो सकता है?



दवा के अधिक इस्तेमाल के कारण एक चक्र बन सकता है जिसमें दर्द होने पर दवा, इससे थोड़ी राहत और फिर दर्द। अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार, साधारण दर्दनिवारक दवाओं के 15 या उससे ज्यादा दिन प्रति माह इस्तेमाल और तीन महीने से अधिक नियमित अधिक इस्तेमाल के साथ यह समस्या हो सकती है। इसलिए बार-बार सिरदर्द में दवा लेने की जरूरत नहीं है।



कब जाएं डॉक्टर के पास?



डॉक्टर कहते हैं, अगर सिरदर्द बार-बार हो रहा है, धीरे-धीरे बढ़ रहा है या पहले से अलग तरह का हो गया है, तो जांच कराना जरूरी है। जब पेनकिलर लेने के बावजूद दर्द लौटता रहे तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है।



अचानक बहुत तेज सिरदर्द, शरीर के एक हिस्से में कमजोरी या सुन्नपन के अलावा बोलने या देखने में परेशानी हो तो ये संकेत आपात स्थिति वाले हो सकते हैं जिसमें तुरंत डॉक्टरी मदद जरूरी है। बहुत ज्यादा पेनकिलर लेना लिवर-किडनी जैसे अंगों के लिए भी मुश्किलें बढ़ाने वाला हो सकता है।







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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।



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