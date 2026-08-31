असंभव हुआ संभव: दुनिया में पहली बार डॉक्टरों का अनोखा प्रयोग, वर्षों से अंधी महिला की फिर लौट आई रोशनी
इटली की 67 वर्षीय एलेना कार दुर्घटना के बाद पांच साल से अधिक समय तक पूरी तरह दृष्टिहीन थीं। डॉक्टरों ने उनकी बाईं आंख के स्वस्थ ऊतकों को निकालकर दाईं आंख में प्रत्यारोपित किया। अब एलेना दोबारा से देखने लगी हैं।
विस्तार
क्या एक बार जा चुकी आंखों की रोशनी दोबारा से वापस आ सकती है? स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं ज्यादातर मामलों में ये काफी मुश्किल होता है, उम्र बढ़ने के साथ होने वाली इस समस्या में रोशनी ला पाना और भी कठिन हो जाता है। पर हाल ही में डॉक्टरों की एक टीम ने ऐसा कमाल कर दिखाया है जिसकी इन दिनों खूब चर्चा हो रही है।
67 वर्षीय महिला की एक कार एक्सीडेंट में आंखों की रोशनी चली गई थी। पांच साल से ज्यादा समय पूरी दुनिया उनके लिए अंधेरे में थी। न वो किसी का चेहरों पहचान सकती थीं और न हीअपने आसपास की चीजें देख सकती थीं। वह इस समस्या के लिए कई डॉक्टरों से मिल चुकी थीं, लेकिन कहीं से भी उन्हें अपनी समस्या का कोई इलाज नहीं मिल रहा था। आखिरकार डॉक्टरों की एक टीम ने ऐसा कमाल कर दिखाया जिसकी अब पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है।
67 वर्षीय एलेना की कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि उनकी दोनों आंखों की समस्या एक जैसी नहीं थी। एक गंभीर कार दुर्घटना ने उनकी बाईं आंख की ऑप्टिक नर्व को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा दिया था, ऑप्टिक नर्व ही आंख से दिमाग तक देखने का संदेश पहुंचाती है। उनकी आंख के बाकी हिस्से सुरक्षित थे, लेकिन दिमाग तक दृश्य संकेत पहुंचना बंद हो गया था। इसलिए आंख होने के बावजूद एलेना देख नहीं पा रही थीं। पर दुनिया की अपनी तरह की पहली सर्जरी कर डाक्टरों ने इस उम्र में भी उन्हें दुनिया को देखने की शक्ति दे दी है।
ये मामला इटली का है। 67 वर्षीय महिला एलेना एक गंभीर कार दुर्घटना के बाद पूरी तरह से अपनी आंखों की रोशनी खो चुकी थीं। हादसे में उनकी बाईं आंख की ऑप्टिक नर्व (दृष्टि तंत्रिका) बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसके कारण उनकी बाईं आंख से दिमाग तक रोशनी का संदेश पहुंचना बंद हो गया और वह देख नहीं पा रही थीं। हैरानी की बात यह थी कि उनकी बाईं आंख के बाकी हिस्से पूरी तरह सुरक्षित थे, लेकिन ऑप्टिक नर्व के खराब होने के कारण फिर भी वह आंख काम नहीं कर रही थी।
दूसरी यानी दाईं आंख में पहले से ही मैक्यूलर डिजनरेशन की समस्या थी। यह उम्र बढ़ने के साथ होने वाली आंख की बीमारी है, जिसमें आंख के उस हिस्से को नुकसान पहुंचता है जो साफ और बारीक चीजें देखने में मदद करता है। कार दुर्घटना के दौरान उनकी दाईं आंख में भी गंभीर चोट लगी और उनकी रेटिना और कॉर्निया को नुकसान पहुंचा।
रेटिना आंख के अंदर मौजूद वह संवेदनशील परत है जो रोशनी को तंत्रिका संकेतों में बदलती है और फिर इन संकेतों को ऑप्टिक नर्व के जरिए दिमाग तक भेजती है। वहीं, कॉर्निया आंख की सबसे बाहरी पारदर्शी परत होती है, जो रोशनी को आंख के अंदर सही तरीके से फोकस करने में मदद करती है।
स्थानीय रिपोर्ट्स से पता चलता है कि आंखों की इस समस्या को ठीक कराने के लिए एलेना कई डॉक्टरों से मिलीं, कई जांच कराया। पर चूंकि उन्हें पहले से मैक्यूलर डिजनरेशन की भी समस्या थी, ऐसे में ज्यादातर डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए।
एक्सीडेंट के कारण आंख को हुए इस गंभीर नुकसान के कारण सामान्य स्थिति में किया जाने वाला कॉर्निया ट्रांसप्लांट यानी किसी दूसरे व्यक्ति से स्वस्थ कॉर्निया लगाना भी संभव नहीं था। नतीजा यह हुआ कि एलेना पांच साल से ज्यादा समय तक अपनी दोनों आंखों से पूरी तरह नहीं देख सकीं। आलम ये था कि दिखाई न देने के कारण उन्हें अपने रोजाना के काम करने के लिए भी दूसरों की मदद लेनी पड़ती थी।
लेकिन इसके बाद डॉक्टरों ने ऐसा कदम उठाया, जिसे दुनिया में पहली बार किया गया।
इटली के ट्यूरिन स्थित मोलिनेट हॉस्पिटल की यूनिवर्सिटी आई क्लिनिक के सर्जनों ने एलेना की बाईं आंख से स्वस्थ हिस्से को निकालकर उनकी दाईं आंख में ट्रांसप्लांट कर दिया। डॉक्टरों ने इस सर्जरी नें उनकी बाईं आंख के स्वस्थ हिस्से को उनकी दाईं आंख की खराब संरचनाओं को सुधारने के लिए इस्तेमाल किया गया।
प्रोफेसर मिशेल रीबाल्डी के नेतृत्व में की गई इस सर्जरी में सिर्फ कॉर्निया ही नहीं, बल्कि स्क्लेरा, कंजंक्टाइवा और पहली बार आंख की रेटिना के बीच के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से मैक्युला को भी दूसरी आंख में ट्रांसप्लांट कर दिया गया।
- स्क्लेरा आंख की सफेद और मजबूत बाहरी परत होती है। यह आंख के आकार को बनाए रखने और आंख की मांसपेशियों को उसे घुमाने में मदद करती है।
- कंजंक्टाइवा आंख की सतह को ढकने वाली पतली झिल्ली होती है। यह आंख को नम रखने और धूल-मिट्टी जैसी बाहरी चीजों से बचाने में मदद करती है।
- मैक्युला रेटिना के बीच का वह बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां से हमें सबसे साफ और बारीक दिखाई देता है। किताब पढ़ने, चेहरे पहचानने, छोटी चीजों को स्पष्ट देखने और गाड़ी चलाने जैसी गतिविधियों के लिए मैक्युला ही मदद करती है।
डॉक्टरों ने बताया कि ये दुनिया की पहली ऐसी सर्जरी है जिसमें आंख से स्वस्थ ऊतक लेकर उसे उनकी दाईं आंख में लगाया। इससे दो काफी हद तक खराब आंखों के बीच,एक ऐसी आंख तैयार हो गई जिससे उन्हें फिर से दिखाई देने लगा। प्रोफेसर रीबाल्डी कहते हैं, इस सर्जरी के शुरुआती नतीजे काफी उत्साह बढ़ाने वाले हैं। यह प्रक्रिया आंखों की सर्जरी के क्षेत्र में एक नई दिशा खोल सकती है। इससे पहले आंख की रेटिना के बीच वाले हिस्से को दूसरी जगह प्रत्यारोपित करना संभव नहीं था।
प्रोफेसर रीबाल्डी कहते हैं, अब डॉक्टरों की टीम यह देख रही है कि ट्रांसप्लांटेड रेटिना समय के साथ कितनी अच्छी तरह से काम करती है?
इस पूरी मेहनत का सबसे भावुक और खास पल तब आया, जब एलेना ने ऑपरेशन के बाद दोबारा आंखें खोलीं और अपने बेटे का चेहरा पहचान लिया। ऑपरेशन के बाद एलेना की स्थिति लगातार अच्छी बनी हुई है। बार-बार की गई जांचों में भी यह पुष्टि हुई है कि ट्रांसप्लांट सफल रहा है और उनकी दाईं आंख धीरे-धीरे काम करने की क्षमता विकसित कर रही है।
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स्रोत:
Autotrapianto della retina centrale, intervento eseguito per la prima volta al mondo alle Molinette
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