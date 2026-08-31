असंभव हुआ संभव: दुनिया में पहली बार डॉक्टरों का अनोखा प्रयोग, वर्षों से अंधी महिला की फिर लौट आई रोशनी

प्रोफेसर मिशेल रीबाल्डी के नेतृत्व में की गई इस सर्जरी में सिर्फ कॉर्निया ही नहीं, बल्कि स्क्लेरा, कंजंक्टाइवा और पहली बार आंख की रेटिना के बीच के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से मैक्युला को भी दूसरी आंख में ट्रांसप्लांट कर दिया गया।



स्क्लेरा आंख की सफेद और मजबूत बाहरी परत होती है। यह आंख के आकार को बनाए रखने और आंख की मांसपेशियों को उसे घुमाने में मदद करती है।

कंजंक्टाइवा आंख की सतह को ढकने वाली पतली झिल्ली होती है। यह आंख को नम रखने और धूल-मिट्टी जैसी बाहरी चीजों से बचाने में मदद करती है।

मैक्युला रेटिना के बीच का वह बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां से हमें सबसे साफ और बारीक दिखाई देता है। किताब पढ़ने, चेहरे पहचानने, छोटी चीजों को स्पष्ट देखने और गाड़ी चलाने जैसी गतिविधियों के लिए मैक्युला ही मदद करती है।



डॉक्टरों ने बताया कि ये दुनिया की पहली ऐसी सर्जरी है जिसमें आंख से स्वस्थ ऊतक लेकर उसे उनकी दाईं आंख में लगाया। इससे दो काफी हद तक खराब आंखों के बीच,एक ऐसी आंख तैयार हो गई जिससे उन्हें फिर से दिखाई देने लगा। प्रोफेसर रीबाल्डी कहते हैं, इस सर्जरी के शुरुआती नतीजे काफी उत्साह बढ़ाने वाले हैं। यह प्रक्रिया आंखों की सर्जरी के क्षेत्र में एक नई दिशा खोल सकती है। इससे पहले आंख की रेटिना के बीच वाले हिस्से को दूसरी जगह प्रत्यारोपित करना संभव नहीं था।





प्रोफेसर रीबाल्डी कहते हैं, अब डॉक्टरों की टीम यह देख रही है कि ट्रांसप्लांटेड रेटिना समय के साथ कितनी अच्छी तरह से काम करती है?



इस पूरी मेहनत का सबसे भावुक और खास पल तब आया, जब एलेना ने ऑपरेशन के बाद दोबारा आंखें खोलीं और अपने बेटे का चेहरा पहचान लिया। ऑपरेशन के बाद एलेना की स्थिति लगातार अच्छी बनी हुई है। बार-बार की गई जांचों में भी यह पुष्टि हुई है कि ट्रांसप्लांट सफल रहा है और उनकी दाईं आंख धीरे-धीरे काम करने की क्षमता विकसित कर रही है।







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स्रोत:

Autotrapianto della retina centrale, intervento eseguito per la prima volta al mondo alle Molinette



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