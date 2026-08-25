Dengue Critical Phase: डेंगू का बुखार उतर गया? फिर भी खतरा बाकी! जानें क्रिटिकल फेस में क्या होता है

1 of 5 डेंगू में बुखार उतरने के बाद क्यों बढ़ जाता है खतरा? - फोटो : AI

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When Dengue Become Dangerous: बारिश के मौसम में डेंगू का खतरा तेजी से बढ़ जाता है। हर जगह डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में डेंगू से जुड़ी एक अहम बात हर मरीज और उसके परिवार को पता होनी चाहिए। ये बात है कि डेंगू में बुखार का उतरना हमेशा खतरा टलने का संकेत नहीं होता।



कई बार बुखार कम होने के बाद डेंगू का क्रिटिकल फेज शुरू हो सकता है। इस दौरान मरीज की हालत अचानक बिगड़ने का खतरा रहता है। शरीर में पानी और प्लाज्मा की कमी, ब्लड प्रेशर गिरना, ब्लीडिंग और दूसरे अंगों पर असर जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए बुखार उतरने के बाद भी मरीज की निगरानी जरूरी है। यहां हम आपको बताएंगे कि बुखार उतरने के बाद आपको ज्यादा सावधानी क्यों बरतनी चाहिए।

बारिश के मौसम में डेंगू का खतरा तेजी से बढ़ जाता है। हर जगह डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में डेंगू से जुड़ी एक अहम बात हर मरीज और उसके परिवार को पता होनी चाहिए। ये बात है कि डेंगू में बुखार का उतरना हमेशा खतरा टलने का संकेत नहीं होता।

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डेंगू में बुखार उतरने के बाद खतरा क्यों बढ़ जाता है?



डेंगू में बीमारी का एक महत्वपूर्ण चरण वह होता है जब तेज बुखार कम होने लगता है। इसी समय कुछ मरीजों में क्रिटिकल फेज शुरू हो सकता है। इस दौरान शरीर की रक्त वाहिकाओं से प्लाज्मा लीक होने की समस्या हो सकती है, जिससे शरीर में खून का प्रभावी वॉल्यूम कम हो सकता है और ब्लड प्रेशर गिरने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए तापमान सामान्य होने को डेंगू से पूरी तरह ठीक होने का संकेत नहीं मानना चाहिए। बुखार उतरने के बाद अगले 24 से 48 घंटे भी मरीज के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं।





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बुखार उतरने के बाद इन लक्षणों पर रखें नजर

पेट में तेज या लगातार दर्द

बार-बार उल्टी

नाक या मसूड़ों से खून आना

उल्टी या मल में खून दिखाई देना

सांस लेने में परेशानी

बहुत ज्यादा कमजोरी या बेचैनी

चक्कर आना या बेहोशी जैसा महसूस होना

हाथ-पैर ठंडे पड़ना

पेशाब कम होना

अत्यधिक नींद या असामान्य सुस्ती

इनमें से कोई भी गंभीर लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर या अस्पताल से संपर्क करना चाहिए।

इनमें से कोई भी गंभीर लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर या अस्पताल से संपर्क करना चाहिए।

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डेंगू में प्लेटलेट्स क्यों गिरते हैं?



डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या कम होना आम बात है। हालांकि, सिर्फ प्लेटलेट्स कम होने से ही यह तय नहीं किया जा सकता कि मरीज की हालत कितनी गंभीर है। डॉक्टर मरीज के लक्षण, ब्लड प्रेशर, ब्लीडिंग, हेमाटोक्रिट और शरीर में तरल पदार्थ की स्थिति समेत कई चीजों को देखकर स्थिति का आकलन करते हैं।



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