हेल्थ अलर्ट: पेट का दर्द कब हो सकता है हार्निया का संकेत? किन लक्षणों से करें इसकी पहचान, जानिए सबकुछ

1 of 5 हार्निया की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI

क्या आपको भी अक्सर पेट में दर्द और सूजन बना रहता है, कई बार ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है? अगर हां तो सावधान हो जाइए, कहीं ये हार्निया का संकेत तो नहीं है?



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, पेट में दर्द होना आम समस्या है। गैस, कब्ज, अपच या मांसपेशियों में खिंचाव जैसी कई वजहों से पेट में दर्द हो सकता है। लेकिन अगर दर्द के साथ पेट के नीचे की और कोई उभार महसूस हो तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। ये समस्या हार्निय की तरफ इशारा हो सकता है।



डॉक्टरों के मुताबिक हार्निया का दर्द खांसने या वजन उठाने पर ज्यादा होता है और लेटने पर राहत मिल जाती है, अगर आपको भी ये दिक्कत है तो इसे सिर्फ सामान्य पेट दर्द समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हार्निया वैसे तो कोई गंभीर समस्या नहीं मानी जाती है हालांकि समय पर इलाज न मिलने पर इससे गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। कहीं आप भी तो इसका शिकार नहीं हैं?

2 of 5 पेट की समस्याएं- हार्निया - फोटो : Freepik.com

हार्निया की समस्या



मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि हार्निया तब होता है जब शरीर के अंदर का कोई हिस्सा जैसे आंत या फैटी टिश्यू, पेट की कमजोर मांसपेशियों की दीवार से बाहर की तरफ उभरने लगता है। कई बार हार्निया लंबे समय तक कोई लक्षण नहीं देती है, लेकिन कुछ मामलों में आंत का हिस्सा इसमें फंस सकता है और उसकी रक्त आपूर्ति रुक सकती है। ऐसी स्थिति मेडिकल इमरजेंसी बन सकती है।



हर्निया की दिक्कत जन्मजात भी हो सकती है या उन लोगों में विकसित हो सकती है जिनके पेट की दीवार में कमजोरी होती है।

कुछ प्रकार की गतिविधियां और चिकित्सा समस्याएं पेट की दीवार पर दबाव बढ़ाती हैं, जिसके कारण भी हर्निया हो सकती हैं।

लंबे समय तक कब्ज के कारण अगर शौच करते समय बार-बार और अधिक जोर लगाना पड़ता है तो इसके कारण ये समस्या हो सकती है।

3 of 5 हार्निया की समस्या - फोटो : freepik.com

हार्निया की दिक्कत क्यों होती है?



डॉक्टर मानते हैं कि पेट की दीवार में कमजोरी हार्निया की मुख्य वजह हो सकती है। इसके अलावा जन्मजात कमजोरी के अलावा उम्र बढ़ने के साथ टिश्यू कमजोर होना भी कारण हो सकता है। जिन लोगों को लगातार कब्ज, लंबे समय तक खांसी बनी रहती है उनमें भी हार्निया का जोखिम देखा जाता रहा है।

भारी वजन उठाना और पेट के अंदर दबाव बढ़ाने वाली गतिविधियां भी आपमें हार्निया का जोखिम बढ़ा सकती हैं।

लगातार खांसी, सिस्टिक फाइब्रोसिस, प्रोस्टेट की समस्या, अधिक वजन या मोटापा के अलावा पेट में तरल पदार्थ की अधिकता भी इस समस्या का कारण बन सकती है।

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4 of 5 पेट में होने वाली दिक्कतें - फोटो : Freepik.com

कौन से संकेत हार्निया की तरफ इशारा करते हैं?



डॉक्टर बताते हैं, वैसे तो हर बार पेट में दर्द होना हार्निया नहीं होता, हालांकि अगर आपको या बार-बार दर्द की दिक्कत बनी रहती है तो डॉक्टर से मिलकर जांच जरूर करा लें। इसके अलावा पेट की कुछ दिक्कतों से भी इसकी पहचान की जा सकती है।

पेट या ग्रोइन में उभार या गांठ

खांसने, छींकने या जोर लगाने पर उभार अधिक दिखना

वजन उठाने पर दर्द या भारीपन

खड़े रहने पर परेशानी और लेटने पर राहत

ग्रोइन में जलन या खिंचाव

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5 of 5 डॉक्टर की सलाह जरूरी - फोटो : Adobe stock