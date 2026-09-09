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विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2026: कब हुई थी शुरुआत और क्यों है इस दिन की जरूरत?

Wed, 09 Sep 2026 09:40 AM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Wed, 09 Sep 2026 09:40 AM IST
सार

World Suicide Prevention Day: हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इसकी क्या वजह है और ये क्यों मनाया जाता है, आज हम इसी बारे में आपसे बात करेंगे। 

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क्यों मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस? - फोटो : AI
World Suicide Prevention Day: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, अकेलापन, डिप्रेशन, आर्थिक परेशानी, रिश्तों में तनाव और कई दूसरी परिस्थितियां लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल सकती हैं। कई बार व्यक्ति अपनी परेशानी किसी से साझा नहीं कर पाता और खुद को अकेला महसूस करने लगता है। ऐसे में परिवार, दोस्तों और समाज की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। 


ऐसे ही समय में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस लोगों को यह संदेश देता है कि मानसिक परेशानी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर मदद लेने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए। यहां आज के इस लेख में हम आपको इसी दिन के बारे में डिटेल में बताएंगे, ताकि आप किसी जरूरतमंद की बेझिझक मदद कर सकें 

 
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क्यों मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस? - फोटो : AI
 विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब और क्यों मनाया जाता है?

 विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य आत्महत्या जैसी गंभीर समस्या के प्रति लोगों को जागरूक करना और इसकी रोकथाम के लिए सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देना है।

 इस दिन मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाने के साथ-साथ लोगों को यह समझाने की कोशिश की जाती है कि मानसिक परेशानी भी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या है और इसके लिए मदद लेना सामान्य बात है।

 
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क्यों मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस? - फोटो : AI
पहली बार कब मनाया गया था विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस

विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पहली बार 10 सितंबर 2003 को मनाया गया था। इसे मनाने की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम संघ ने की थी। बाद में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी इस पहल को समर्थन दिया।

 
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क्यों मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस? - फोटो : AI
 इसकी जरूरत क्यों है?

 आज बड़ी संख्या में लोग तनाव, अकेलेपन, डिप्रेशन, पारिवारिक समस्याओं, आर्थिक दबाव, नौकरी से जुड़ी परेशानी या रिश्तों में तनाव जैसी परिस्थितियों से गुजरते हैं। कई लोग अपनी परेशानी दूसरों से साझा नहीं कर पाते।

 आत्महत्या रोकथाम दिवस का एक बड़ा उद्देश्य इसी चुप्पी को तोड़ना है। लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपनी मानसिक परेशानियों के बारे में बात करें और जरूरत पड़ने पर परिवार, दोस्तों या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सहायता लें।

 
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क्यों मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस? - फोटो : AI
परिवार और दोस्तों की क्या भूमिका है?

 किसी व्यक्ति के व्यवहार में अचानक बदलाव, लगातार उदास रहना, लोगों से दूरी बनाना या निराशा की बातें करना दिखाई दे तो उसे गंभीरता से लेना जरूरी है। ऐसे समय में उसकी बात सुनना, उसे अकेला महसूस न होने देना और जरूरत पड़ने पर पेशेवर मदद तक पहुंचाना महत्वपूर्ण हो सकता है।

 विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस का संदेश यही है कि किसी व्यक्ति की परेशानी को छोटा समझने या उसका मजाक उड़ाने के बजाय उसे समझने और सहारा देने की जरूरत है।
 
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