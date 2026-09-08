बरतें सावधानी: डेंगू हो जाए तो भूलकर भी न करें ये काम, वरना बढ़ सकता है ब्लीडिंग का खतरा

1 of 4 मच्छरों के कारण होने वाली दिक्कतें - फोटो : Amarujala.com/AI







Link Copied



राजधानी दिल्ली-एनसीआर में बीते दिनों मौसम काफी खुशगवार रहा। भीषण गर्मी और उमस के बाद बारिश ने लोगों को खूब राहत दी। हालांकि बारिश के कारण कई स्थानों पर जलजमाव की दिक्कत बढ़ गई। ये जमा हुआ पानी डेंगू-मलेरिया जैसे मच्छरों का स्थान हो सकता है।



मौसम में बदलाव और बारिश के बाद मच्छरों की संख्या बढ़ने के साथ डेंगू का खतरा भी चिंता बढ़ाने लगता है। अगस्त के अंत तक की रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी दिल्ली में डेंगू के 311 से ज्यादा मामले रिकॉर्ड किए गए। इसके अलावा अस्पतालों से प्राप्त हो रही जानकारियों के मुताबिक आईसीयू में भी लोग तेज बुखार और कमजोरी-दर्द के साथ आ रहे हैं, हालांकि ज्यादातर लोगों की डेंगू रिपोर्ट निगेटिव आ रही है।



स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने अलर्ट किया है कि अगस्त-अक्तूबर का महीना डेंगू के लिहाज से मुश्किलें बढ़ाने वाला हो सकता है, इसलिए सभी लोगों को निरंतर सावधानी बरतते रहने की जरूरत है।

2 of 4 डेंगू की दिक्कत - फोटो : Amarujala.com/AI

डेंगू के खतरे को लेकर रहें सावधान



डेंगू, संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से फैलने वाला वायरल संक्रमण है। इसमें अक्सर तेज बुखार, सिरदर्द, आंखों के पीछे और जोड़ों में दर्द के साथ मतली-उल्टी और त्वचा पर चकत्ते जैसी दिक्कतें होती हैं।

ज्यादातर मरीज कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं, लेकिन डेंगू की समस्या कई बार खतरनाक और जानलेवा भी हो सकती है।

गंभीर डेंगू में पेट में तेज दर्द, लगातार उल्टी और खून आने के साथ सांस तेज चलने जैसे संकेत दिखाई दे सकते हैं।

इसलिए बुखार उतरने को हमेशा ठीक होने का संकेत नहीं मानना चाहिए।

3 of 4 डेंगू की समस्या - फोटो : Freepik.com

डेंगू हो जाए तो क्या करें?



डॉक्टर कहते हैं, अगर आपको डेंगू हो गया है तो घबराएं नहीं। कुछ सावधानियां आपको गंभीर समस्याओं से बचाने में मददगार हो सकती है।

डेंगू के कारण शरीर में तरल पदार्थ की कमी हो सकती है, इसलिए हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है।

पानी, नारियल पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स और ताजे फलों का रस पिएं ताकि शरीर में पानी की कमी न हो।

डेंगू से शरीर काफी कमजोर हो जाता है, इसलिए पर्याप्त आराम करना भी जरूरी है।

डॉक्टर की सलाह से सिर्फ पैरासिटामोल लें। इससे बुखार और शरीर के दर्द में राहत मिलती है।

प्लेटलेट काउंट की जांच कराएं। प्लेटलेट्स कम होने पर स्थिति गंभीर हो सकती है।

हरी सब्जियों, फलों और प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करें ताकि शरीर को पोषण मिल सके।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 4 डेंगू बुखार की समस्या - फोटो : Adobe Stock