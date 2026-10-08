सेहत की बात: कमर दर्द ने मुश्किल कर दी है जिंदगी? कहीं ये किडनी की बीमारी का लक्षण तो नहीं

कमर में दर्द की समस्या बहुत आम है। लंबे समय तक ऑफिस में बैठकर काम करते रहने, शारीरिक गतिविधियों में कमी ने इस समस्या को काफी बढ़ा दिया है।
अमर उजाला में प्रकाशित रिपोर्ट में हमने बताया कि किस तरह से ज्यादा बैठे रहने और गलत पॉश्चर के कारण कम उम्र के लोगों में भी कमर दर्द की समस्या बढ़ती जा रही है। कमर दर्द की समस्या वैसे तो बहुत आम है, पर हर बार मांसपेशियों की जकड़न या ज्यादा बैठना ही इसका कारण नहीं होता। क्या आप जानते हैं कि कई बार कमर के आसपास होने वाला दर्द किडनी की बीमारियों का संकेत हो सकता है?
स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, किडनी में स्टोन या संक्रमण होने पर भी पीठ, कमर या पेट के आसपास दर्द हो सकता है। आमतौर पर लोग इसे मांसपेशियों और थकान के कारण होने वाला दर्द समझकर इग्नोर कर देते हैं, जो आगे चलकर गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। ऐसे में समय रहते ये समझना जरूरी है कि कमर में हो रहा दर्द लाइफस्टाइल में गड़बड़ी की वजह से है या फिर किडनी की समस्या का संकेत?
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कमर दर्द की समस्या
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स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, सामान्य कमर दर्द और किडनी की समस्या में अंतर करने के लिए सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि दर्द किस तरह का है और क्या ये लगातार हो रहा है? दर्द के साथ क्या पेशाब में जलन या बुखार तो नहीं आ रहा?
पहले मांसपेशियों वाले कमर दर्द को समझिए
स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, कमर दर्द का सबसे बड़ा कारण मांसपेशियों में खिंचाव, लंबे समय तक एक ही स्थिति में या गलत तरीके से बैठना, भारी वजन उठाना या शारीरिक गतिविधियों में कमी हो सकती है।
- किडनी की दिक्कतों के कारण होने वाले दर्द के लक्षण भी इसी तरह के होते हैं इसलिए दोनों में अंतर करना जरूरी है।
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किडनी की समस्याएं
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किडनी की समस्याओं के कारण कमर दर्द
कमर में दर्द कई बार किडनी की समस्याओं के कारण भी हो सकता है। किडनी स्टोन में ये समस्या ज्यादा देखी जाती है।
- पथरी जब मूत्र की नली में आगे बढ़ती है तो तेज दर्द हो सकता है। यह दर्द पीठ, बगल, पेट के निचले हिस्से या जांघ के जोड़ तक महसूस हो सकता है।
- इस तरह का दर्द कई बार आता-जाता रहता है।
- किडनी की दिक्कतों के कारण होने वाले कमर दर्द के साथ आपको पेशाब में भी दिक्कत हो सकती है।
- पेशाब करते समय दर्द, बार-बार पेशाब की इच्छा होना, पेशाब कम आना या पेशाब का बदबूदार होना किडनी की समस्याओं की ओर संकेत।
- कुछ लोगों को इसके साथ मतली और उल्टी भी हो सकती है।
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कमर में दर्द की समस्या
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कब हो जाएं अलर्ट?
स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, अगर कमर या बगल में अचानक बहुत तेज दर्द हो और ये दर्द पेट या जांघ के जोड़ों तक जा रहा हो तो इसपर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।
- अगर इसके साथ पेशाब में भी दिक्कत हो, पेशाब करते समय तेज दर्द हो या साथ में बुखार और ठंड लगे तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें
- किडनी की समस्या की पुष्टि सिर्फ लक्षणों से नहीं होती। डॉक्टर जरूरत के अनुसार जांच करते समस्या को पता करने की कोशिश करते हैं। इसलिए लगातार बने रहने वाले कमर के दर्द को अनदेखा नहीं करना चाहिए।
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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
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