1 of 4 काजू खाने के फायदे - फोटो : istock







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अच्छी सेहत के लिए खानपान में सुधार को सबसे जरूरी माना जाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, हमारा खानपान ऐसा होना चाहिए जिससे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों की आसानी से पूर्ति हो सके। नट्स को डाइट में शामिल करना आपके लिए काफी लाभकारी हो सकता है। सूखे मेवों में कई प्रकार के विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व होते हैं जिनसे हमारी सेहत को काफी लाभ मिलता है।



काजू एक ऐसा मेवा है, जो स्वादिष्ट होने के साथ कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें प्रोटीन, हेल्दी फैट, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, कॉपर और जिंक जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। यही वजह है कि संतुलित मात्रा में काजू खाना सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है।



क्या आप जानते है कि रोज काजू खाने की आदत वेट लॉस से लेकर हार्ट को हेल्दी रखने तक में आपको लाभ दे सकती है?

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2 of 4 हृदय को कैसे रखें स्वस्थ - फोटो : Adobe Stock Images

मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि अगर आप एक महीने तक नियमित रूप से काजू खाते हैं, तो इससे शरीर को कई पोषक तत्व मिल सकते हैं। इसमें मौजूद अनसैचुरेटेड फैट हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छे माने जाते हैं। वहीं मैग्नीशियम मांसपेशियों, नसों और हड्डियों के सामान्य कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।



दिल की सेहत के लिए फायदेमंद



काजू में मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकने में मदद कर सकता हैं। इसमें मौजूद मैग्नीशियम और पोटैशियम भी सामान्य ब्लड प्रेशर बनाए रखने में भूमिका निभाते हैं। इस तरह सीमित मात्रा में काजू खाना हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है।

3 of 4 वेट लॉस के लिए काजू - फोटो : Adobe stock

वजन से लेकर हड्डियों तक के लिए लाभकारी



वजन घटाने की कोशिश कर रहे लोग भी अपनी डाइट में काजू शामिल कर सकते हैं। इसमें प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट होते हैं, जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद करते हैं। हालांकि, काजू में कैलोरी भी अधिक होती है, इसलिए वजन कम करने के दौरान इसकी मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है।



काजू में मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और कॉपर पाया जाता है। ये पोषक तत्व हड्डियों के सामान्य स्वास्थ्य और मजबूती के लिए जरूरी हैं। संतुलित आहार के हिस्से के रूप में काजू का सेवन हड्डियों को जरूरी पोषण देने में मदद कर सकता है।

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4 of 4 ब्रेन को कैसे रखें हेल्दी - फोटो : Adobe Stock