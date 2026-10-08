हेयर फॉल: बाल झड़ना हमेशा शैंपू-तेल की गलती नहीं, शरीर की इन कमियों का भी हो सकता है संकेत

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, बालों की समस्याओं को पहले उम्र बढ़ने के साथ होने वाली दिक्कत माना जाता था। हालांकि अब कम उम्र के लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं। 30 से पहले ही लोगों में बाल झड़ने और गंजेपन की समस्या देखी जा रही है। बालों की समस्या न सिर्फ आपके लुक को खराब कर देती है साथ ही इसका आत्मविश्वास पर भी असर पड़ सकता है।

आमतौर पर बालों के झड़ने के लिए लोग शैंपू या तेल को जिम्मेदार मानने लगते हैं। बार-बार शैंपू या तेल बदलना आपके बालों के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला जरूर हो सकता है, पर हर बार सिर्फ यही कारण नहीं होता। कई बार पोषक तत्वों की कमी, थायरॉयड की समस्या, अन्य बीमारियां, तनाव या कुछ आनुवंशिक कारणों से भी बालों का झड़ना बढ़ सकता है। इसलिए लगातार बढ़ते हेयर फॉल का असली वजह पता करना ज्यादा जरूरी है। सही कारण पता किए बिना सप्लीमेंट, तेल या महंगे हेयर ट्रीटमेंट पर पैसा खर्च करने से लाभ नहीं मिलता। आयरन और प्रोटीन की कमी से भी झड़ सकते हैं बाल

एनीमिया के शिकार लोगों में खतरा आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया में बाल झड़ने की दिक्कत देखी जाती रही है। इसके साथ आपको थकान, कमजोरी, सांस फूलने, दिल की धड़कन तेज महसूस होने जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं।

थायरॉइड के कारण बालों की दिक्कत



थायरॉयड गर्दन में मौजूद एक ग्रंथि है जो शरीर के कई कामों को नियंत्रित करने वाले हार्मोन बनाती है। थायरॉयड की समस्या होने पर बाल पतले हो सकते हैं, ज्यादा झड़ने लगते हैं या उनकी बनावट बदल सकती है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी के अनुसार थायरॉइड का बढ़ना या घटना दोनों ही समस्या को बालों से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं।



अगर बाल झड़ने के साथ लगातार थकान, वजन कम होने या बढ़ने, ज्यादा ठंड लगने, कब्ज और त्वचा की दिक्कतें बनी रहती हैं तो डॉक्टर से मिलकर थायरॉइड की जांच जरूर करा लेना चाहिए।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, आनुवंशिकता हेयर फॉल के सबसे आम कारणों में से एक है। यदि आपके परिवार में पहले से किसी को बालों की समस्या या गंजापन रहा हो तो आपको कम उम्र से ही सावधान हो जाना चाहिए।







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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।



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