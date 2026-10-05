सेहत की बात: 30 की उम्र से पहले ही कमर दर्द ने घेर लिया? आखिर डेस्क जॉब वालों में क्यों हो रही है ये दिक्कत

1 of 4 कमर में दर्द की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI







Link Copied



ऑफिस में घंटों कुर्सी पर बैठकर काम करना ज्यादातर लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। सुबह से शाम तक कंप्यूटर या लैपटॉप के सामने बैठे रहना भले ही काम के लिए जरूरी हो, लेकिन इसका असर धीरे-धीरे कमर और पीठ पर पड़ सकता है। लंबे समय तक एक ही पोजीशन में गलत तरीके से बैठने और शरीर में मूवमेंट की कमी के कारण कमर की मांसपेशियों पर लगातार दबाव पड़ता है। यही वजह है कि कम उम्र में ही बड़ी संख्या में लोग कमर में दर्द की शिकायत के साथ डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, जो लोग दिनभर डेस्क पर काम करते रहते हैं और बहुत कम चलते-फिरते हैं, उनमें कमर में जकड़न और दर्द की शिकायत ज्यादा देखी जाती है। कई बार ऑफिस से घर लौटने के बाद दर्द ज्यादा महसूस होता है।



आइए जानते हैं कि ये समस्या होती क्यों है और दर्द होने पर किन उपायों से आराम पाया जा सकता है?

2 of 4 कमर में रहता है दर्द - फोटो : Freepik.com

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, लंबे समय तक बैठे रहने के कारण कमर पर लगातार दबाव बना रहता है जिससे आपको दर्द हो सकता है। हालांकि अगर दर्द लगातार बना रहे, तेजी से बढ़कर पैरों तक पहुंच जाए या पैरों में सुन्नपन और कमजोरी महसूस होने लगे तो यह चेतावनी का संकेत हो सकता है। ऐसे में तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी हो जाता है। कई बार साइटिका जैसी समस्याओं में भी इसी तरह की दिक्कत हो सकती है।



लगातार बैठे रहना नुकसानदायक



लगातार बैठने से कमर की मांसपेशियों पर लंबे समय तक तनाव रह सकता है। खासकर जब आप घंटों बिना उठे काम करते रहते हैं तो ये दबाव मांसपेशियों को सख्त करने लग जाता है। ऐसे में आपको कमर में तेज दर्द हो सकता है। कई बार तो लोगों के लिए चलना और झुकना तक मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि सभी लोगों को हर 30 मिनट में थोड़ी देर उठकर चलने-फिरने की सलाह दी जाती है।

3 of 4 कमर दर्द की समस्या - फोटो : Freepik.com

गलत पॉश्चर का भी देखा जा रहा है खतरा



लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन अगर बहुत नीचे है तो गर्दन और पीठ आगे की तरफ झुक जाती है। लगातार इसी तरह से काम करने से आपके पॉश्चर में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा अगर कुर्सी की ऊंचाई सही नहीं हे तो भी कमर पर दबाव बढ़ सकता है।

कुर्सी पर बैठते समय कमर पर तकिए का सपोर्ट दें।

पैर जमीन पर टिकाकर बैठें।

स्क्रीन को ऐसी ऊंचाई पर रखें कि लगातार नीचे न देखना पड़े।

काम करते समय कंधों को ढीला रखें।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 4 कमर में दर्द की समस्या में क्या करें - फोटो : Freepik.com