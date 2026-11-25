1 of 6 कमजोरी दूर करने के लिए क्या खाना चाहिए? - फोटो : AI







Link Copied



What to Eat for Weakness and Low Energy: क्या आपको भी थोड़ी देर काम करने के बाद थकान महसूस होने लगती है? सुबह सोकर उठने के बाद भी शरीर में सुस्ती रहती है या बिना ज्यादा मेहनत किए कमजोरी महसूस होती है? अगर हां, तो इसकी एक वजह आपकी डाइट में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है।



शरीर को सही तरीके से काम करने के लिए प्रोटीन, आयरन, विटामिन बी12, विटामिन डी और अन्य जरूरी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इनकी कमी होने पर थकान, चक्कर, मांसपेशियों में कमजोरी और काम में मन न लगने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में महंगे सप्लीमेंट लेने के बजाय सबसे पहले अपने खानपान पर ध्यान देना जरूरी है।



आइए जानते हैं कमजोरी दूर करने और शरीर में एनर्जी बढ़ाने के लिए कौन-सी 10 चीजें खानी चाहिए और किन आदतों से बचना चाहिए। क्या आपको भी थोड़ी देर काम करने के बाद थकान महसूस होने लगती है? सुबह सोकर उठने के बाद भी शरीर में सुस्ती रहती है या बिना ज्यादा मेहनत किए कमजोरी महसूस होती है? अगर हां, तो इसकी एक वजह आपकी डाइट में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है।

Trending Videos

2 of 6 कमजोरी दूर करने के लिए क्या खाना चाहिए? - फोटो : AI

कमजोरी दूर करने के लिए खाएं ये 10 चीजें



1. अंडा खाएं



अंडा प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। इसमें विटामिन बी12, विटामिन डी और कई अन्य पोषक तत्व भी पाए जाते हैं।



फायदा: प्रोटीन मांसपेशियों की मरम्मत और मजबूती में मदद करता है। नाश्ते में उबला अंडा या ऑमलेट खा सकते हैं।



2. केला खाएं



केले में कार्बोहाइड्रेट, पोटैशियम और विटामिन बी6 पाया जाता है। यह शरीर को ऊर्जा देने वाला अच्छा फल है।



फायदा: केला तुरंत ऊर्जा पाने और मांसपेशियों के सामान्य कामकाज में मदद कर सकता है।





3 of 6 कमजोरी दूर करने के लिए क्या खाना चाहिए? - फोटो : AI

3. बादाम और अखरोट खाएं



बादाम और अखरोट में हेल्दी फैट्स, प्रोटीन, मैग्नीशियम और अन्य पोषक तत्व होते हैं।



फायदा: ये शरीर को ऊर्जा देने और संतुलित पोषण प्रदान करने में मदद करते हैं।



4. हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं



पालक, मेथी और सरसों के साग में आयरन, फोलेट और कई विटामिन पाए जाते हैं।



फायदा: ये लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और शरीर की सामान्य कार्यप्रणाली के लिए जरूरी पोषक तत्व देते हैं।





विज्ञापन विज्ञापन

4 of 6 कमजोरी दूर करने के लिए क्या खाना चाहिए? - फोटो : AI

5. दूध पिएं



दूध में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन बी12 पाया जाता है। फोर्टिफाइड दूध में विटामिन डी भी हो सकता है।



फायदा: यह हड्डियों और मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है।



6. दाल को डाइट में शामिल करें



मूंग, मसूर, अरहर और चना दाल प्रोटीन और आयरन के अच्छे स्रोत हैं।



फायदा: दाल खाने से शरीर को ऊर्जा और मांसपेशियों के लिए जरूरी प्रोटीन मिलता है।



विज्ञापन

5 of 6 कमजोरी दूर करने के लिए क्या खाना चाहिए? - फोटो : AI