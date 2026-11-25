



शरीर में प्रोटीन, आयरन, जिंक, बायोटिन और विटामिन की कमी होने पर बाल कमजोर होकर झड़ने लग सकते हैं। ऐसे में रोज सुबह भीगे हुए बादाम खाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आइए जानते हैं बाल झड़ने के कारण, बादाम खाने के फायदे और बालों को मजबूत बनाने के लिए डाइट में किन चीजों को शामिल करना चाहिए।



आजकल कम उम्र में ही बाल झड़ने, पतले होने और समय से पहले सफेद होने की समस्या तेजी से बढ़ रही है। महिला हो या पुरुष, हर कोई घने, लंबे और मजबूत बाल चाहता है। इसके लिए लोग महंगे शैंपू, हेयर ऑयल और कई तरह के ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बालों की अच्छी सेहत का कनेक्शन आपकी डाइट से भी होता है?